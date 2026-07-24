Ángel de Brito destapó el secreto de Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro: "Sospecha de Pampita"

En Ángel Responde, el periodista Ángel de Brito revivió los rumores de romance entre Vicuña y Oreiro.

Una vieja sospecha vinculada a Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro volvió a instalarse en el centro de la conversación televisiva. Ángel de Brito recordó en su ciclo de streaming de Bondi una versión relacionada con el rodaje de Entre Caníbales, ficción que tuvo a ambos actores como protagonistas.

De acuerdo con lo que contó el periodista, Pampita habría desconfiado de que la relación entre Vicuña y Oreiro excediera el vínculo profesional durante las grabaciones. "Vicuña parece que andaba con Oreiro en la novela Entre Caníbales, esta era la sospecha de Pampita, ella dice tener pruebas", aseguró de Brito.

Esto fue lo que dijo Ángel de Brito en Ángel Responde sobre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña El tema también llevó a De Brito y a "el enmascarado" a repasar un episodio ocurrido en el Bailando, cuando Carolina ya estaba separada del actor chileno y fue puesta frente a una pregunta relacionada con aquella versión.

Durante el programa, el conductor explicó cómo habían preparado aquella situación y cuál era el vínculo que buscaban establecer entre los protagonistas de la historia.