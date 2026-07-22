Natalia Oreiro sorprende con su look en Machu Picchu

Natalia Oreiro lució un distinguido estilo boho chic durante su visita a la histórica Machu Picchu, combinando piezas de inspiración andina. ¡Mirá!

Natalia Oreiro aprovechó su visita a Machu Picchu junto a su familia para llevar un look boho chic con referencias a la artesanía andina, demostrando que su faceta fashionista también se hace presente en los momentos más relajados.

Para el recorrido, Natalia optó por una camisa de jean celeste con mangas abullonadas y bordados florales blancos estilo broderie, y la combinó con un jean azul de corte wide leg, bien cómodo para caminar. A esto, le sumó un chaleco matelaseado fucsia con estampado floral, que le dio color y textura al conjunto.

En cuanto a los accesorios, lució un calzado de trekking para la exploración, y un sombrero verde lima con un lazo estampado con guarda geométrica, que no solo la protegió del sol, sino que también rendía homenaje a la cultura andina. Completó el look con su peinado de dos trenzas y un bolso de tela a rayas con bordado floral.

Entre las imágenes, incluyó una foto de espaldas abrazada a su hijo, Merlín Atahualpa, y su marido Ricardo Mollo, capturando la esencia de un momento familiar en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.