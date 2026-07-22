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Natalia Oreiro

Natalia Oreiro sorprende con su look en Machu Picchu

Natalia Oreiro lució un distinguido estilo boho chic durante su visita a la histórica Machu Picchu, combinando piezas de inspiración andina. ¡Mirá!

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Mirá el look de Natalia Oreiro.

Mirá el look de Natalia Oreiro.

Natalia Oreiro aprovechó su visita a Machu Picchu junto a su familia para llevar un look boho chic con referencias a la artesanía andina, demostrando que su faceta fashionista también se hace presente en los momentos más relajados.

Para el recorrido, Natalia optó por una camisa de jean celeste con mangas abullonadas y bordados florales blancos estilo broderie, y la combinó con un jean azul de corte wide leg, bien cómodo para caminar. A esto, le sumó un chaleco matelaseado fucsia con estampado floral, que le dio color y textura al conjunto.

En cuanto a los accesorios, lució un calzado de trekking para la exploración, y un sombrero verde lima con un lazo estampado con guarda geométrica, que no solo la protegió del sol, sino que también rendía homenaje a la cultura andina. Completó el look con su peinado de dos trenzas y un bolso de tela a rayas con bordado floral.

Entre las imágenes, incluyó una foto de espaldas abrazada a su hijo, Merlín Atahualpa, y su marido Ricardo Mollo, capturando la esencia de un momento familiar en uno de los destinos más emblemáticos del mundo.

Mirá las fotos del look de Natalia Oreiro:

Natalia Oreiro y su look para recorrer Machu Picchu.

Natalia Oreiro y su look para recorrer Machu Picchu.

Camisa denim bordada, chaleco floral, sombrero con guarda andina y un peinado de dos trenzas.

Camisa denim bordada, chaleco floral, sombrero con guarda andina y un peinado de dos trenzas.

Abrazada a su hijo Merlín Atahualpa y su marido Ricardo Mollo.

Abrazada a su hijo Merlín Atahualpa y su marido Ricardo Mollo.

El estilo y la comodidad pueden ir de la mano.

El estilo y la comodidad pueden ir de la mano.

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