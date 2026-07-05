Reapareció Natalia Oreiro y se sinceró sobre el mayor quiebre de su vida: "No conocía el miedo hasta..."
La actriz uruguaya abrió su corazón en una entrevista íntima y no dudó en confesar uno de sus mayores temores.
Natalia Oreiro sorprendió al revelar uno de los costados más vulnerables de su intimidad: la maternidad y los temores que la acompañan. En una reciente entrevista, la actriz y cantante reflexionó sobre cómo la llegada de su hijo Atahualpa le cambió la perspectiva sobre el riesgo y el control.
"No conocía tanto el miedo hasta que me convertí en madre", confesó Oreiro con total franqueza. "Ahí me aparecieron todos los miedos posibles y yo dije: '¿qué pasó?'. Si yo hacía trapecio, vuelo, me tiraba por los aires... Y tuve un hijo y dije: 'Que no me pase nada, por favor, porque tengo que cuidar a este ser indefenso. Y después, que no le pase nada a él'", relató.
Natalia Oreiro: "Basta, yo puedo solo"
Con Atahualpa ya transitando la adolescencia, Natalia reconoció que el desafío actual es diferente. "Él me dice: 'Basta, mamá, ya puedo solo'. Y es ahora mi gran tarea: soltar. Es difícil soltar, porque el control es algo que nos gusta, te da seguridad a vos, pero al otro lo asfixia", reflexionó.
En esa misma línea, la artista hizo hincapié en la importancia de romper con patrones heredados. "Yo fui madre después de los 30. Mis padres me tuvieron a mi hermana y a mí a los 20. Uno, de alguna manera, repite esos mandatos familiares, y las generaciones de ahora se distancian un poco más de eso. Es súper importante hacer tu propio camino y, sobre todo, no transmitir miedos heredados que ni siquiera sabés de dónde te vienen", analizó.
Más allá de los miedos lógicos, Oreiro destacó cuál es hoy su prioridad como madre: "Lo que más me importa es la enorme responsabilidad de criar a un hombre empático y agradecido. Pero que sea él, que sea individual y que tenga la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Que él escuche todas las campanas y pueda decidir lo que cree que es real y lo que no".