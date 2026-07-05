Luego de duros rumores, el gesto de Lionel Messi con Sofía Martínez que sorprendió a todos: "Si te miro..."

Sofía Martínez , quien durante el último Mundial logró forjar un gran vínculo con la Selección y con Lionel Messi , fue el blanco de rumores impulsados por ciertos sectores del periodismo que aseguraban un distanciamiento con el plantel e, incluso, afirmaban que el capitán le negaba el saludo.

Sin embargo, el Diez se encargó de desarticular cualquier tipo de polémica con la simpleza que lo caracteriza. Tras el triunfo de la Albiceleste ante Cabo Verde, en el contacto con la prensa, Messi se detuvo frente a la periodista y, consciente de todo lo que se había hablado, lanzó una frase cómplice.

"Si te miro, porque te miro, si te saludo, porque te saludo", expresó el mejor jugador del mundo, con cierta decepción en la mirada.

Lejos de entrar en la polémica, Sofi manejó la situación con total soltura y enfocada en lo suyo: "Bueno, vamos a lo que más nos gusta, que es nuestro trabajo, así que muchas gracias por eso, valoro el gesto" .

Minutos más tarde, ya en el cierre de la transmisión, la periodista se tomó un momento para reflexionar sobre la carga que supusieron los ataques infundados durante la semana.

Con mucha franqueza, expresó al aire: "Valoro mucho el gesto que tuvo Lionel Messi recién, lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con a veces algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponden, no tienen ningún tipo de sentido, son todas mentiras".

Además, destacó la enorme actitud del 10 al tomarse el tiempo de intervenir en la situación cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo: "A veces yo prefiero no decir nada porque sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen. Él no tiene por qué saludar como para también aclarar nada, y sin embargo lo hizo solamente para dejar en claro que obviamente no hay ningún problema".

"Al contrario, estamos haciendo nuestro trabajo como siempre. Vamos a seguir porque se vienen los octavos de final para Argentina", cerró la cronista, volviendo a poner el foco en el plano en lo que interesa, en el Mundial y en la Scaloneta.