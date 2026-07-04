En medio de rumores, Lionel Messi tuvo un gesto inesperado con la periodista Sofi Martínez

Tras el triunfo ante Cabo Verde, el capitán de la Selección protagonizó una situación que no pasó desapercibida.

Después del triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde en Miami, la atención no se concentró únicamente en el resultado deportivo. En la zona mixta, Lionel Messi protagonizó una escena que rápidamente trascendió el análisis del partido.

En la previa del encuentro habían circulado versiones sobre una supuesta situación de tensión en torno a la cobertura periodística de Sofía Martínez. Sin confirmación oficial, los rumores se instalaron en el entorno mediático del Mundial 2026 y alimentaron especulaciones durante la semana.

El capitán argentino, al encontrarse con la cronista tras el partido, interrumpió su recorrido habitual, la saludó con un beso y dejó una frase dirigida al clima generado en los días anteriores: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

El gesto de Lionel Messi con Sofía Martínez El gesto inesperado y simbólico de Lionel Messi Más allá del intercambio puntual, la actitud del capitán fue interpretada como una toma de posición simbólica frente a las versiones que habían circulado. No hubo necesidad de explicaciones formales: la secuencia se dio en vivo, en un espacio habitualmente reservado para declaraciones deportivas.

El gesto adquiere relevancia en el contexto de la carrera de Messi, en una etapa en la que su rol trasciende lo estrictamente futbolístico y se proyecta también sobre la gestión del clima interno y mediático alrededor de la Selección argentina.