En medio de rumores, Lionel Messi tuvo un gesto inesperado con la periodista Sofi Martínez
Tras el triunfo ante Cabo Verde, el capitán de la Selección protagonizó una situación que no pasó desapercibida.
Después del triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde en Miami, la atención no se concentró únicamente en el resultado deportivo. En la zona mixta, Lionel Messi protagonizó una escena que rápidamente trascendió el análisis del partido.
En la previa del encuentro habían circulado versiones sobre una supuesta situación de tensión en torno a la cobertura periodística de Sofía Martínez. Sin confirmación oficial, los rumores se instalaron en el entorno mediático del Mundial 2026 y alimentaron especulaciones durante la semana.
El capitán argentino, al encontrarse con la cronista tras el partido, interrumpió su recorrido habitual, la saludó con un beso y dejó una frase dirigida al clima generado en los días anteriores: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.
El gesto inesperado y simbólico de Lionel Messi
Más allá del intercambio puntual, la actitud del capitán fue interpretada como una toma de posición simbólica frente a las versiones que habían circulado. No hubo necesidad de explicaciones formales: la secuencia se dio en vivo, en un espacio habitualmente reservado para declaraciones deportivas.
El gesto adquiere relevancia en el contexto de la carrera de Messi, en una etapa en la que su rol trasciende lo estrictamente futbolístico y se proyecta también sobre la gestión del clima interno y mediático alrededor de la Selección argentina.
La reacción de Sofi Martínez
Luego del contacto con el capitán, Sofi Martínez compartió su impresión en la transmisión y enmarcó el momento dentro de los rumores previos. “Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras”, expresó.
En esa misma línea, agregó que el gesto del capitán no era necesario desde lo formal, pero que adquiría valor justamente por su espontaneidad y por la intención de desactivar cualquier especulación en torno a su vínculo profesional.