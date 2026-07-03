El 1x1 de Argentina: alma, corazón y vida, y una preocupante Messidependencia

Alma, corazón y vida. Hacha y tiza. Fuego y pasión. Con el cuchillo entre los dientes. Cualquier frase hecha puede resumir la actuación de la selección argentina en el sufrido 3 a 2 ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 .

Adjetivos y atributos que provocan un fuerte contraste con el preocupante rendimiento futbolístico y físico que mostró el equipo de Lionel Scaloni , al que le costó desde lo individual, pero mucho más desde lo colectivo, acaso su principal fortaleza.

Con Messi nuevamente como bandera, la única, con un trabajo impecable, o casi, de los marcadores centrales, pero con varias actuaciones individuales con un nivel muy por debajo de lo esperado, la selección campeona del mundo sufrió un baño de realidad que no podrá descuidar para lo que viene.

Lionel Messi festeja, pero con un dejo de cierta seriedad por la sufrida victoria de la Selección argentina sobre Cabo Verde en el alargue.

Emiliano Martínez (5): Bajo la premisa de ‘tres tiros, dos goles’, el Dibu casi no participó del partido. Ni en los tantos del rival, en donde poco pudo hacer, ni en un encuentro con poca actividad. Sacó una clave sobre el cierre.

Nahuel Molina (4): Volvió a sufrir el partido. Frágil en la marca y sin influencia en ataque. Por su lado llegó el gol del 2 a 2 (¿se dio vuelta?). El más flojo de una defensa que respondió.

Cristian Romero (6): De primer tiempo impecable, pecó de exceso de confianza en el resto del partido. La presión alta que ejerce es un arma de doble filo. Si gana es posesión en ataque, pero si pierde es un problema. Hizo el gol del triunfo.

Golazo de Lisandro Martínez para el 2-1 de Argentina Telefe

Lisandro Martínez (6): Era la figura, pero tuvo responsabilidad en el 1 a 1 de Cabo Verde, en donde dejó el espacio para esperar un centro que no llegó. Después hizo todo bien. Pase gol con distinción y gol esperanzador.

Facundo Medina (5): En defensa volvió a cumplir. Firme, sólido, práctico. Pero no tiene criterio para atacar. Fue reemplazado y posiblemente pierda el puesto para el martes.

Rodrigo De Paul (4): Su peor partido en el Mundial. Lejos de la marca, impreciso, con poca presencia en los metros de la verdad. Cansado, perdió dinámica y frescura. ¿Le gana el puesto Paredes?

Enzo Fernández (6): Volvió a mostrar su juego vistoso cerca del área rival, hasta estuvo cerca de marcar un golazo. Viene de menor a mayor, pero todavía le falta juego para llegar a su mejor nivel.

Alexis Mc Allister (5): Otro partido en donde no influyó. Volvió a presentarse más cerca de la función defensiva y evidentemente no se siente cómodo. Cuando se suelta, lleva peligro, pero lo hace a cuentagotas.

Thiago Almada (4): Todavía no llegó al Mundial. Muy lejos del nivel que mostró en 2025, fue al que más le costó el partido de este viernes. Perdió picardía, punch, gambeta. Lejos de Messi y muy lejos del gol.

Golazo de Messi para el 1-0 ante Cabo Verde Telefe

Lionel Messi (7): El único del equipo que genera situaciones en ataque. A su habitual contundencia, con otro gol, hoy también le agregó creatividad para romper con el cerco defensivo de los africanos. A veces, parece que juega muy sólo. Y en función ofensiva, el equipo depende pura y exclusivamente de sus apariciones.

Lautaro Martínez (4): No tuvo situaciones de gol y fue anticipado siempre. Tampoco fue solución cuando el equipo necesitaba mayor presencia ofensiva y volvió a irse reemplazado de forma temprana. Otro que puede perder el puesto de cara al martes.

Los cambios no cambiaron

Julián Álvarez (5): Si bien se mostró más activo que en los partidos anteriores, todavía le falta subir varios escalones para alcanzar su nivel. Casi no pisó el área.

Nicolás González (5): Mostró ganas y carácter, pero no alcanza. No fue solución por el costado izquierdo y pecó de individualismo cuando algunas jugadas pedían otra resolución. En el área tiene presencia.

Leandro Paredes (6): Fue la inyección anímica que necesitaba el equipo en un momento caliente del partido. Entró enchufado y recuperó pelotas que quemaban. ¿Se ganó un lugar?

Nicolás Tagliafico (5): Impecable de arriba, flojo de abajo. Tampoco incidió en ataque. Ganó una pelota clave sobre el final.

Gonzalo Montiel (4): Entró al final, fue amonestado e hizo un foul que casi termina en el 3 a 3.