GTA 6 ya es el juego más vendido de PlayStation 5 en Argentina, Latinoamérica y apunta a romper récords

La expectativa por el nuevo GTA 6 sigue creciendo a pocos meses de su lanzamiento y los primeros datos de preventa confirman que podría convertirse en uno de los mayores fenómenos de la historia de los videojuegos. A pesar de que todavía quedan muchas incógnitas sobre su jugabilidad y las novedades que incorporará respecto a su antecesor, miles de jugadores ya aseguraron su copia, impulsando al título a lo más alto de las tiendas digitales.

La fiebre por el nuevo juego de Rockstar Games no solo se refleja en mercados tradicionales como Estados Unidos o Reino Unido. En Argentina y otros países de Latinoamérica , la preventa también ocupa el primer puesto entre los títulos más vendidos para PlayStation 5 , una tendencia que se repite en buena parte del mundo y que anticipa un estreno histórico.

Desde que se habilitaron las reservas digitales, GTA 6 pasó a liderar los rankings de ventas de la PlayStation Store en decenas de países. Además de Argentina , el juego se encuentra en el primer lugar en mercados como Reino Unido, Japón y numerosos países europeos, además de otras regiones donde también logró un desempeño sobresaliente.

En Argentina y el mundo, GTA 6 lidera ventas digitales antes incluso de su lanzamiento oficial.

Uno de los datos que más llama la atención es que la Ultimate Edition, la versión más costosa del juego, es la que domina las listas de ventas. Esta edición ofrece contenido exclusivo para los jugadores, incluyendo negocios para modificar vehículos, atuendos adicionales para los protagonistas Jason Duval y Lucia Caminos, además de otros elementos cosméticos y extras.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ranking de la PlayStation Store no se basa exclusivamente en la cantidad de copias vendidas, sino en los ingresos generados por cada título. Por ese motivo, los juegos con un precio más elevado o con microtransacciones suelen ocupar posiciones destacadas dentro del listado.

Aunque Microsoft no publica un ranking equivalente para las consolas Xbox, todo indica que la recepción del juego también es muy positiva en esa plataforma, aunque diversos informes sostienen que las preventas en PlayStation superan ampliamente a las registradas en el ecosistema de Xbox.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

¿El videojuego más exitoso de la historia?

Las cifras que manejan analistas e inversores permiten imaginar un lanzamiento sin precedentes. Las primeras estimaciones hablaban de entre 20 y 25 millones de copias vendidas durante su debut, superando ampliamente las 11,2 millones que alcanzó Grand Theft Auto 5 en su estreno de 2013 en todo el mundo.

No obstante, las proyecciones más recientes son todavía más ambiciosas. Un estudio realizado por el banco de inversión Piper Sandler estima que GTA 6 podría vender 45 millones de unidades entre PlayStation 5 y Xbox Series X|S durante su primer día de disponibilidad.

Si ese escenario se concreta, el juego generaría ingresos superiores a 3.000 millones de dólares apenas en su lanzamiento, una cifra inédita para la industria del entretenimiento interactivo y muy superior a las previsiones iniciales, que esperaban esa facturación recién durante el primer año de comercialización.

La edición Ultimate domina la PS Store gracias a contenido exclusivo y alta demanda de jugadores. PlayStation

El precio no parece frenar el entusiasmo

Uno de los aspectos que más debate generó desde el anuncio oficial fue el precio de la Ultimate Edition, fijado en 100 dólares. Aun así, ese valor no parece haber desalentado a los fanáticos. Por el contrario, la edición premium es actualmente la más elegida en la PlayStation Store de numerosos países como México, Perú, Brasil incluida Argentina.

Diversas encuestas indican que una amplia mayoría de los jugadores está dispuesta a pagar ese monto para acceder al nuevo título de Rockstar Games, mientras que analistas del mercado consideran que factores como la distribución digital o el hecho de que algunas ediciones físicas incluyan únicamente un código de descarga tendrán un impacto mínimo en el desempeño comercial.

Todo indica que GTA 6 no solo será uno de los lanzamientos más importantes de 2026, sino que también tiene serias posibilidades de convertirse en el videojuego más exitoso de todos los tiempos.