GTA 6 y la polémica del formato físico: ¿habrá una edición con disco después del lanzamiento?

La expectativa por GTA 6 continúa creciendo a medida que se acerca su lanzamiento , pero no todo gira en torno a su historia, personajes o novedades jugables. En las últimas semanas, una de las mayores controversias alrededor del esperado título de Rockstar Games estuvo relacionada con su distribución física , una decisión que generó fuertes críticas entre coleccionistas, defensores de la preservación de videojuegos y parte de la comunidad más tradicional.

La desarrolladora confirmó que las copias físicas de GTA 6 incluirán únicamente un código de descarga y no un disco con el juego. La medida sorprendió a muchos jugadores y abrió un intenso debate sobre el futuro del formato físico en una industria que cada vez apuesta más por lo digital.

La noticia de que la edición física no incluirá disco provocó una reacción inmediata. Algunos comercios incluso manifestaron públicamente su descontento y adelantaron que no comercializarán el juego hasta que exista una versión tradicional con soporte físico.

Una filtración asegura que la esperada edición de GTA 6 con disco llegaría durante diciembre.

Sin embargo, una reciente filtración volvió a encender la esperanza de los fanáticos. El insider Graczdari , quien ha ganado notoriedad por adelantar información precisa sobre diversos lanzamientos de la industria, aseguró que Rockstar Games estaría trabajando en una edición física de GTA 6 con disco para PlayStation 5 y Xbox Series X.

Según su reporte, esta versión llegaría a las tiendas durante diciembre, apenas un mes después del estreno oficial previsto para el 19 de noviembre. De acuerdo con la información filtrada, la edición inicial con código de descarga sería una tirada limitada, mientras que posteriormente aparecería la alternativa con disco.

La posibilidad entusiasma especialmente a quienes recuerdan las ediciones físicas de entregas anteriores de la saga, que incluían mapas, manuales, material promocional e incluso múltiples discos en algunos casos. Para muchos seguidores, estos elementos formaban parte de la identidad de la franquicia y contribuían a convertir cada lanzamiento en un acontecimiento especial.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

La teoría detrás de la decisión de Rockstar

Dentro de la comunidad existe una explicación que ha ganado fuerza en los últimos días. Muchos jugadores creen que Rockstar optó inicialmente por distribuir códigos digitales para minimizar el riesgo de filtraciones antes del lanzamiento.

La lógica detrás de esta teoría es simple: al evitar la circulación anticipada de discos físicos, la compañía reduce las posibilidades de que aparezcan spoilers, imágenes o detalles del juego en internet antes de tiempo. Considerando que GTA 6 es probablemente el lanzamiento más importante de la industria en la última década, proteger las sorpresas del juego parece una prioridad absoluta para el estudio.

Además, el historial de aciertos de Graczdari llevó a numerosos usuarios a considerar creíble la información sobre una futura edición con disco, aunque Rockstar Games todavía no realizó ningún anuncio oficial al respecto.

Los coleccionistas reclaman el regreso de mapas, manuales y contenidos físicos exclusivos. Imagen generada por la IA

Una controversia que no afectará las ventas

Más allá del debate, los analistas coinciden en que la ausencia de un disco físico no tendrá un impacto significativo en el desempeño comercial del juego.

Mat Piscatella, especialista de Circana, sostuvo que el mercado ha cambiado profundamente durante los últimos años y que la enorme cantidad de consolas digitales disponibles hace que este tipo de decisiones sean cada vez más habituales. En la misma línea, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, recordó que la mayoría de las ventas en PlayStation y Xbox ya se realizan mediante descargas digitales.

Los primeros indicadores parecen respaldar esta visión. A pesar de las críticas, GTA 6 ya registra niveles de demanda extraordinarios y se encuentra agotado en varios minoristas internacionales. Todo apunta a que, con o sin disco, el nuevo capítulo de Rockstar está destinado a convertirse en uno de los mayores fenómenos comerciales en la historia de los videojuegos.