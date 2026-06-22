La preventa de GTA 6 reaviva el debate sobre el precio de los videojuegos en consolas

Como lo contamos en MDZ Tecnología, la espera por Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) entra en una nueva etapa decisiva. Rockstar Games confirmó oficialmente el inicio de la preventa del título para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, al mismo tiempo que reveló su portada oficial y volvió a encender la expectativa global en la industria del gaming. La información también reaviva una de las grandes incógnitas: cuánto costará el videojuego en consolas .

El anuncio sorprendió a millones de fanáticos que esperaban novedades desde hace meses. A través de sus redes sociales, la compañía confirmó que las preventas estarán disponibles muy pronto y que el lanzamiento sigue en pie para el 19 de noviembre, despejando —al menos por ahora— los rumores de posibles retrasos. Aunque aún no hay novedades sobre un nuevo tráiler, el movimiento fue suficiente para volver a posicionar al juego como uno de los estrenos más importantes de la década.

Rockstar Games confirmó que la preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio para usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series X/S. La disponibilidad incluirá tanto tiendas digitales como minoristas, ampliando el acceso para los jugadores que buscan asegurar su copia desde el primer momento.

Junto con la confirmación, el estudio reveló la portada oficial del juego, que mantiene el estilo característico de la saga: composición tipo collage, estética urbana y un fuerte énfasis en los protagonistas. La imagen vuelve a ubicar la acción en Vice City y presenta a los personajes principales, Jason y Lucia, acompañados de vehículos y escenarios que anticipan el tono criminal y narrativo de esta nueva entrega.

La portada no solo funciona como pieza promocional, sino también como una declaración estética de continuidad dentro de la franquicia, reforzando la identidad visual que convirtió a la saga en un fenómeno global.

Tras años de desarrollo y retrasos, GTA 6 entra en su etapa decisiva. Imagen generada por la IA

Precio, ediciones y el misterio que todavía rodea al lanzamiento de GTA 6

Uno de los puntos más comentados tras el anuncio es el precio de GTA 6. Rockstar aún no confirmó cifras oficiales ni las ediciones que estarán disponibles, lo que abre la puerta a especulaciones dentro de la industria. De acuerdo con estimaciones, el valor base podría ubicarse entre los 70 y 80 dólares, siguiendo la tendencia actual de los grandes lanzamientos en consolas de nueva generación.

Sin embargo, algunas filtraciones y listados de minoristas sugieren escenarios más elevados, incluso cercanos a los 100 dólares en ediciones especiales, lo que generó debate entre jugadores y analistas. A pesar de esto, desde Take-Two Interactive se insiste en que el título tendrá un precio “justo” en relación con la experiencia que ofrecerá.

En cuanto a las versiones disponibles, se espera que haya al menos tres ediciones distintas, incluyendo una versión estándar y otras con contenido adicional. También circula la posibilidad de bundles especiales junto a consolas, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Con la preventa a días de comenzar, la industria del videojuego entra en la recta final hacia uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, donde cada nuevo detalle sigue alimentando una expectativa que no deja de crecer.