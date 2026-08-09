Nothing Phone (4a) vs. Vivo Y500: diferencias y rendimiento por 200 dólares de diferencia

La industria del consumo móvil presenta alternativas marcadas dentro de la gama media con el sistema Android 16. En esta comparativa técnica, el Nothing Phone (4a) supera al teléfono Vivo (Y500) en potencia, lentes fotográficas y calidad de pantalla, mientras que el modelo rival responde con una autonomía gigante y certificación de resistencia militar.

La diferencia comercial entre ambos equipos ronda los 200 dólares en el mercado internacional. El usuario debe analizar si prefiere invertir en versatilidad multimedia o en un chasis resistente pensado para jornadas extensas al aire libre sin buscar un enchufe.

El modelo de Nothing incorpora un panel AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 hertz con soporte HDR10+ y la clásica cubierta de cristal transparente con luces LED traseras. En tanto, la propuesta de la empresa Vivo contrapone un panel de 6,83 pulgadas que alcanza un nivel de brillo superior, aunque con estándares de imagen más simples.

En materia de protección estructural, el modelo Y500 equipa certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, junto con la norma de resistencia militar MIL-STD-810H. Por su parte, la alternativa de Nothing posee una protección IP64 más acotada frente a salpicaduras leves.

En el apartado del rendimiento, el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 del Nothing Phone aventaja de forma clara al chip Unisoc T7300 del Vivo Y500 . A esto se suman una memoria de almacenamiento UFS 3.1 más rápida, 12 GB de memoria RAM y una promesa de tres actualizaciones de sistema operativo.

No obstante, la batería es el aspecto más sólido en la propuesta de la compañía Vivo. Su acumulador de silicio-carbono alcanza los 8.100 mAh con carga de 44 vatios, superando con holgura la celda de 5.080 mAh con carga rápida de 50 vatios que integra su competidor directo.

Sistema de cámaras y grabación de video

El apartado fotográfico marca otra ventaja técnica a favor de la marca Nothing. Su módulo posterior agrupa un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con zoom de 3,5 aumentos y un gran angular de 8 megapíxeles con soporte para video 4K en Dolby Vision.

Nothing siempre lanza teléfocno con diseños futuristas. Imagen generada con IA

En contraste, el teléfono de la firma Vivo utiliza una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor auxiliar, limitando la grabación de video a una resolución de 1080p. Aunque ambos equipos empatan en la cámara frontal de 32 megapíxeles, el procesamiento de imagen resulta más avanzado en la opción más costosa.

Balance de valor y elección de compra

La elección entre ambos dispositivos depende de las prioridades del comprador. El Vivo Y500 destaca por un precio de 250 dólares, una autonomía de varios días y durabilidad extrema. Por su parte, el modelo de Nothing justifica sus 450 dólares con un rendimiento superior en juegos, mejores lentes y una experiencia multimedia de mayor categoría.