iPhone: la actualización iOS 27 suma cuatro funciones nuevas para personalizar la pantalla de bloqueo

Apple lanzó mejoras de edición con inteligencia artificial y controles para modificar la estética de la interfaz principal.

La corporación estadounidense presentó innovaciones en su sistema operativo para iPhone. A través del despliegue de iOS 27, la firma incluye utilidades impulsadas por inteligencia artificial que permiten extender fotografías automáticas, generar fondos mediante texto, deslizar reproductores multimedia y modificar la ubicación del reloj central.

Las herramientas de iOS 27 amplían la personalización en la pantalla de bloqueo del teléfono. Imagen generada con IA Estas opciones buscan devolver el control visual a los usuarios, simplificando la edición de imágenes cotidianas sin instalar aplicaciones de terceros. La actualización se encuentra en etapa de prueba para desarrolladores y llegará a todos los modelos compatibles durante los próximos meses.

Extensión de fondos con inteligencia artificial en el iPhone La primera función destacada utiliza la herramienta Extend para adaptar fotografías al formato vertical del dispositivo. Cuando una imagen de la galería no coincide con la proporción del chasis, el sistema operativo genera contenido visual adicional alrededor de los bordes mediante algoritmos inteligentes.

El sistema utiliza algoritmos para ajustar los bordes de la imagen al formato del dispositivo. Imagen generada con IA Esta capacidad de la plataforma iOS 27 permite encuadrar retratos y paisajes sin recortar elementos principales de la foto. De esta manera, el usuario del iPhone gana libertad para elegir cualquier archivo de su galería y transformarlo en un fondo de pantalla estilizado.

Creación de fondos mediante Image Playground La segunda innovación integra la herramienta Image Playground de forma directa dentro del selector de fondos. Esta utilidad permite crear ilustraciones personalizadas utilizando descripciones en lenguaje natural o aplicando estilos gráficos sobre las fotos personales de la biblioteca.