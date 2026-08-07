iPhone: la actualización iOS 27 suma cuatro funciones nuevas para personalizar la pantalla de bloqueo
Apple lanzó mejoras de edición con inteligencia artificial y controles para modificar la estética de la interfaz principal.
La corporación estadounidense presentó innovaciones en su sistema operativo para iPhone. A través del despliegue de iOS 27, la firma incluye utilidades impulsadas por inteligencia artificial que permiten extender fotografías automáticas, generar fondos mediante texto, deslizar reproductores multimedia y modificar la ubicación del reloj central.
Estas opciones buscan devolver el control visual a los usuarios, simplificando la edición de imágenes cotidianas sin instalar aplicaciones de terceros. La actualización se encuentra en etapa de prueba para desarrolladores y llegará a todos los modelos compatibles durante los próximos meses.
Extensión de fondos con inteligencia artificial en el iPhone
La primera función destacada utiliza la herramienta Extend para adaptar fotografías al formato vertical del dispositivo. Cuando una imagen de la galería no coincide con la proporción del chasis, el sistema operativo genera contenido visual adicional alrededor de los bordes mediante algoritmos inteligentes.
Esta capacidad de la plataforma iOS 27 permite encuadrar retratos y paisajes sin recortar elementos principales de la foto. De esta manera, el usuario del iPhone gana libertad para elegir cualquier archivo de su galería y transformarlo en un fondo de pantalla estilizado.
Creación de fondos mediante Image Playground
La segunda innovación integra la herramienta Image Playground de forma directa dentro del selector de fondos. Esta utilidad permite crear ilustraciones personalizadas utilizando descripciones en lenguaje natural o aplicando estilos gráficos sobre las fotos personales de la biblioteca.
El usuario puede elegir diseños de ilustración retro o animaciones digitales para renovar el aspecto del iPhone. La integración directa de la herramienta agiliza la creación de diseños inéditos sin salir del menú de ajustes del teléfono.
Reubicación del reloj en la pantalla de bloqueo
La tercera modificación atiende un reclamo histórico de los usuarios sobre la visibilidad del fondo. El sistema operativo permite achicar el reloj y desplazarlo hacia la fila superior de widgets, despejando la superficie central del panel.
Esta reubicación concede mayor protagonismo a la fotografía elegida para la pantalla de bloqueo. Aunque la lectura de la hora exige mayor precisión visual, la superficie del panel principal queda despejada de texto abultado.
Control del reproductor y disponibilidad del sistema iOS 27
La cuarta herramienta añade un gesto táctil para descartar el widget de reproducción multimedia que permanece activo durante la escucha de música o podcasts. La persona puede deslizar la tarjeta hacia un lado sin interrumpir el sonido en segundo plano.
Esta función evita toques accidentales sobre la superficie táctil de la pantalla de bloqueo. Las opciones de iOS 27 refuerzan la autonomía estética del teléfono, ofreciendo un entorno flexible para adaptar la interfaz del iPhone a cada preferencia personal.