iPhone no soluciona el tema del almacenamiento, pero SanDisk sí

Las limitaciones de memoria en la grabación de alta calidad de los iPhone abren el debate sobre las soluciones magnéticas externas.

La captura de video profesional en dispositivos móviles exige una cantidad considerable de espacio en el disco interno, un aspecto donde los usuarios de iPhone suelen encontrar topes al grabar en formatos pesados como ProRes LOG a 60 cuadros por segundo. Frente a este escenario, el lanzamiento del disco portátil SanDisk Creator Phone SSD busca resolver la falta de memoria mediante un sistema de almacenamiento externo con agarre magnético.

La unidad de SanDisk se adhiere magnéticamente al teléfono para expandir el almacenamiento. SanDisk Rendimiento del hardware de SanDisk y velocidad de transferencia El dispositivo de la firma especialista en memoria digital pesa solo 54 gramos y cuenta con una cubierta de silicona que ofrece certificación IP65 contra agua y polvo. En el apartado técnico, la unidad ofrece una capacidad de 1 terabyte y velocidades de transferencia que alcanzan los 1.000 MB/s de lectura y 950 MB/s de escritura secuencial mediante su puerto USB-C. Estas cifras permiten mover volúmenes grandes de información de manera rápida.

A pesar del diseño pensado para acompañar al equipo sin estorbar en la mano, la falta de gestión directa en el puerto del teléfono complica el proceso. Debido a que iOS no permite alternar manualmente el modo de conexión USB, la unidad de SanDisk no siempre se detecta al instante como destino de grabación directa en la aplicación de cámara nativa.

El puerto USB-C transfiere archivos a alta velocidad pero exige configuración previa. Imagen generada con IA Las trabas de software al conectar el almacenamiento en un iPhone Para solucionar los problemas de detección, el usuario debe descargar la aplicación complementaria SanDisk Memory Zone. Esta herramienta exige ingresar a la plataforma, activar el modo de grabación externa y desconectar el cable para que el sistema reconozca la unidad. Este procedimiento añade pasos manuales que rompen la inmediatez que busca un creador de contenido al trabajar en la calle.