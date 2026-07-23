El iPhone 17 Pro baja de precio en Mercado Libre: la oferta que sorprende

Mercado Libre ofrece un importante descuento en el iPhone 17 Pro de 256 GB. Conocé cuánto cuesta, sus características y cómo aprovechar la promoción.

Mercado Libre lanzó una nueva promoción para quienes buscan renovar su celular y uno de los modelos más destacados es el Apple iPhone 17 Pro de 256 GB. El equipo forma parte de las ofertas del sitio y se puede conseguir con un descuento sobre su precio habitual, además de opciones de financiación en cuotas.

El iPhone 17 Pro de 256 GB aparece con un 31% de descuento. El precio promocional es de $3.105.000, cuando su valor de lista es de $4.500.000. Además, la publicación indica la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas al mismo precio.

Oferta en Mercado Libre. Características del iPhone que liquida Mercado Libre Este smartphone pertenece a la gama premium de Apple y ofrece 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. También incorpora compatibilidad con eSIM y SIM física, una característica que brinda mayor flexibilidad para cambiar de operador o utilizar líneas diferentes, especialmente durante viajes.

Entre sus principales características figura un diseño unibody de aluminio forjado y la protección Ceramic Shield 2 en ambos lados del equipo. Según la información publicada por Apple, este material mejora la resistencia frente a golpes y rayones respecto de generaciones anteriores.