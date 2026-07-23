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El iPhone 17 Pro baja de precio en Mercado Libre: la oferta que sorprende

Mercado Libre ofrece un importante descuento en el iPhone 17 Pro de 256 GB. Conocé cuánto cuesta, sus características y cómo aprovechar la promoción.

Cynthia Garrido

iPhone con descuento en Mercado Libre.

iPhone con descuento en Mercado Libre.

Mercado Libre

Mercado Libre lanzó una nueva promoción para quienes buscan renovar su celular y uno de los modelos más destacados es el Apple iPhone 17 Pro de 256 GB. El equipo forma parte de las ofertas del sitio y se puede conseguir con un descuento sobre su precio habitual, además de opciones de financiación en cuotas.

El iPhone 17 Pro de 256 GB aparece con un 31% de descuento. El precio promocional es de $3.105.000, cuando su valor de lista es de $4.500.000. Además, la publicación indica la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas al mismo precio.

Oferta en Mercado Libre.

Oferta en Mercado Libre.

Características del iPhone que liquida Mercado Libre

Este smartphone pertenece a la gama premium de Apple y ofrece 256 GB de almacenamiento interno y 12 GB de memoria RAM. También incorpora compatibilidad con eSIM y SIM física, una característica que brinda mayor flexibilidad para cambiar de operador o utilizar líneas diferentes, especialmente durante viajes.

Entre sus principales características figura un diseño unibody de aluminio forjado y la protección Ceramic Shield 2 en ambos lados del equipo. Según la información publicada por Apple, este material mejora la resistencia frente a golpes y rayones respecto de generaciones anteriores.

El iPhone 17 Pro también incorpora una pantalla Super Retina XDR con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y está impulsado por el chip A19 Pro, pensado para ofrecer un alto rendimiento tanto en tareas cotidianas como en juegos, edición de fotos y video o funciones de inteligencia artificial. Además, cuenta con un sistema de cámaras de nivel profesional para fotografía y grabación de video.

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