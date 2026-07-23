Galaxy Z Flip7 FE: el plegable de Samsung baja de precio tras la llegada del nuevo Galaxy Flip8

La familia de teléfonos plegables de Samsung se prepara para sumar un nuevo integrante. El Galaxy Z Flip8 fue presentado oficialmente durante el evento Galaxy Unpacked y, siguiendo la estrategia habitual de la compañía, llegará a las tiendas durante la primera semana de agosto.

Pero la renovación de la línea también abre una oportunidad para quienes buscan un smartphone premium sin tener que pagar el costo de lanzamiento de un modelo recién presentado. En ese escenario, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE gana protagonismo como una alternativa que combina diseño innovador, buenas prestaciones y características propias de la gama alta.

El Galaxy Z Flip7 FE mantiene el formato tipo concha que caracteriza a la familia Flip: un equipo que puede plegarse para ocupar menos espacio en el bolsillo sin resignar una pantalla de grandes dimensiones cuando está abierto.

El dispositivo incorpora una pantalla principal AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, con resolución FullHD+ y una tasa de refresco adaptativa de entre 1 y 120 Hz, una combinación pensada para ofrecer imágenes fluidas, menor consumo energético y una experiencia cómoda tanto para navegar como para consumir contenido multimedia.

En el exterior suma una pantalla de 4,3 pulgadas a 120 Hz, una herramienta práctica para revisar notificaciones, controlar funciones rápidas y responder algunas acciones sin necesidad de desplegar completamente el teléfono.

En el interior se encuentra uno de sus puntos más destacados: el procesador Samsung Exynos 2500 de 3 nanómetros con 10 núcleos, acompañado por 12 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Esta configuración permite ejecutar múltiples aplicaciones, juegos y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial con buen nivel de rendimiento.

Con el nuevo lanzamiento cerca, Samsung posiciona al Galaxy Z Flip7 FE como alternativa premium más accesible. shutterstock

Cámaras, batería y funciones inteligentes con Galaxy AI

En fotografía, el plegable de Samsung apuesta por una configuración equilibrada. Su cámara principal es de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), acompañada por un sensor ultra gran angular de 12 MP para capturar paisajes, grupos o escenas más amplias.

Para videollamadas y selfies cuenta con una cámara frontal de 10 MP, mientras que la experiencia fotográfica se complementa con herramientas de inteligencia artificial integradas en el sistema.

El Galaxy Z Flip7 FE incluye Galaxy AI, la plataforma de Samsung que incorpora funciones como traducción en tiempo real, edición inteligente de imágenes y optimización del funcionamiento del equipo según los hábitos del usuario.

La autonomía también recibió mejoras gracias a una batería de 4300 mAh, con soporte para carga rápida de 25W y carga inalámbrica. El equipo llega además con Android 15 como sistema operativo.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Un plegable preparado para el futuro con una oportunidad de precio

Uno de los desafíos de los teléfonos plegables siempre fue la resistencia. Para responder a esa demanda, Samsung incorporó la bisagra Armor FlexHinge, diseñada para ofrecer mayor durabilidad en el mecanismo de apertura y cierre.

A esto se suma la protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2 para sus pantallas, buscando reducir los riesgos frente al uso cotidiano.

Con la llegada del Galaxy Z Flip8 cada vez más cerca, el modelo anterior aparece como una opción especialmente interesante para quienes quieren entrar al mundo de los plegables sin esperar la nueva generación. Actualmente, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE se encuentra disponible en Mercado Libre por $1.882.199, con la posibilidad de abonarlo en hasta 6 cuotas de $423.463.

Por sus características, sigue siendo un equipo competitivo: ofrece el diseño diferencial de un plegable, potencia suficiente para varios años de uso y las funciones de inteligencia artificial que marcan la nueva etapa de los smartphones premium.