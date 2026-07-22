Samsung presentó oficialmente los Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8

La gigante tecnológica Samsung redefine la industria móvil durante el evento Galaxy Unpacked en Londres. La octava generación de dispositivos plegables estrena el Galaxy Z Fold8 junto a variantes avanzadas que integran inteligencia artificial predictiva, pantallas más amplias y chasis ultradelgados para transformar la productividad en movilidad.

Este despliegue tecnológico consolida el liderazgo de la firma surcoreana en el segmento de pantallas flexibles. La presentación no solo incluye teléfonos de última generación, sino que amplía el ecosistema conectando relojes inteligentes centrados en la salud preventiva y gafas desarrolladas junto a marcas de diseño internacional. Esta estrategia integral busca simplificar las tareas cotidianas mediante herramientas que se adaptan al contexto real de cada usuario.

El Galaxy Z Fold8 Ultra debuta como el exponente más potente de la familia. Al desplegarse, revela un panel de 8 pulgadas con un grosor de apenas 4,1 milímetros y un peso de 215 gramos. Su bisagra optimizada utiliza tecnología Flex Titanium para reducir el pliegue central. Internamente, el Galaxy Z Fold8 Ultra equipa el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una batería de 5.000 mAh.

El Galaxy Z Fold8 Ultra presenta el chasis más delgado de la línea plegable de Samsung.

En productividad, el dispositivo incorpora herramientas avanzadas como Gemini Notebook para resumir documentos PDF o grabaciones de voz. Además, la inteligencia artificial Agentic utiliza la función Now Nudge para sugerir acciones automáticas en pantalla dividida.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 introduce una relación de aspecto renovada de 4:3 para su pantalla desplegada, perfecta para consumir películas o juegos, mientras que al girarse pasa a un formato 3:4 ideal para lectura. Su pantalla exterior de 10:16 facilita el uso convencional.

La pantalla desplegada del Galaxy Z Fold8 optimiza la visualización de contenidos y la lectura.

Con un peso de 201 gramos y una batería de 4.800 mAh que rinde más de 26 horas de video, este modelo combina ligereza con potencia. La integración con agentes de IA permite delegar tareas complejas, como buscar y reservar hoteles en segundo plano sin interrumpir la navegación del usuario.

Galaxy Z Flip8: una pantalla externa más funcional y creación de contenido

La propuesta compacta llega de la mano del Galaxy Z Flip8, que ofrece un grosor de 6,1 milímetros al abrirse y un peso de 180 gramos. Su pantalla FlexWindow p otencia la utilidad sin necesidad de abrir el equipo, sumando el panel Now Brief para consultar el clima, la agenda y notificaciones del día.

En el plano fotográfico, el Galaxy Z Flip8 añade funciones como la empuñadura de videocámara para grabar con una sola mano y el sistema de Grabación Dual, que captura simultáneamente al creador y al sujeto desde ambas cámaras.

El Galaxy Z Flip8 añade funciones de videocámara y pantalla externa interactiva. Imagen generada con IA

Salud proactiva y gafas inteligentes para un ecosistema completo

La firma Samsung también presentó los relojes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, impulsados por la plataforma Snapdragon Wear Elite para monitorizar signos vitales en tiempo real.

Durante el anuncio, TM Roh, director ejecutivo de la División DX, afirmó: “En Samsung, nos comprometemos a ayudar a las personas a vivir mejor. Queremos que la transición de un tratamiento reactivo a una atención proactiva sea lo más fluida posible. Al integrar dispositivos cotidianos con nuestra presencia global, estamos creando una experiencia de salud profundamente conectada”. Durante el anuncio, TM Roh, director ejecutivo de la División DX, afirmó: “En Samsung, nos comprometemos a ayudar a las personas a vivir mejor. Queremos que la transición de un tratamiento reactivo a una atención proactiva sea lo más fluida posible. Al integrar dispositivos cotidianos con nuestra presencia global, estamos creando una experiencia de salud profundamente conectada”.

TM Roh agregó: “Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 representan un gran avance en la visión de salud de Samsung. Al monitorizar continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un compañero de salud atento, transformando los signos vitales diarios en información útil y proactiva, y proporcionando alertas oportunas”.

Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 integran métricas de salud en tiempo real. Samsung

Finalmente, la compañía anunció sus primeras gafas inteligentes desarrolladas junto a Gentle Monster y Warby Parker. Sobre este hito, Won-Joon Choi, director de operaciones de la división Mobile eXperience, explicó: “A medida que la IA con capacidad de interacción transforma las experiencias móviles, el siguiente paso es hacer que esas experiencias sean más intuitivas y se adaptan al contexto de cada usuario”.

Las gafas inteligentes desarrolladas por Samsung expanden la asistencia de IA en el día a día. Samsung

La convergencia entre hardware flexible y agentes de IA marca el rumbo de la tecnología móvil para los próximos años. La expansión hacia accesorios de vestir inteligentes afianza una experiencia digital totalmente personalizada.