Mercado Libre sorprende con este Samsung Galaxy a casi la mitad de su precio y en cuotas

Mercado Libre lanzó una fuerte rebaja para el Samsung Galaxy A16 4G de 128 GB. Cuánto cuesta, qué características tiene y cómo comprarlo en cuotas.

Para quienes están buscando cambiar su celular sin gastar de más, Mercado Libre publicó una tentadora oferta: el Samsung Galaxy A16 4G de 128 GB. Aparece con un importante descuento respecto de su precio original y la posibilidad de pagarlo en cuotas.

La publicación muestra el equipo con un precio de $271.308, cuando su valor de lista es de $469.999. Esto representa una rebaja del 42%. Además, la plataforma ofrece financiación en cuotas.

Características de este Samsung que liquida Mercado Libre El Galaxy A16 4G pertenece a la gama de entrada de Samsung, aunque incorpora características que lo convierten en una opción interesante para el uso cotidiano. Cuenta con 128 GB de almacenamiento interno, 4 GB de memoria RAM y una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz. También permite ampliar el espacio mediante una tarjeta microSD.

Mercado Libre rebaja este Samsung. Mercado Libre En el apartado fotográfico, el teléfono incluye una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un lente ultra gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP. En la parte frontal incorpora una cámara de 13 MP para selfies y videollamadas. A eso se suma una batería de 5.000 mAh, compatible con carga rápida de 25 W, pensada para ofrecer autonomía durante toda la jornada.