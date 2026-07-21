Edge 70 Fusion: el nuevo celular de Motorola ya tiene un fuerte descuento en Mercado Libre

El segmento de celulares premium sigue sumando nuevos integrantes y Motorola busca quedarse con un lugar destacado con el Edge 70 Fusion , un equipo que combina diseño sofisticado, potencia y características que suelen encontrarse en modelos de mayor precio.

Lanzado oficialmente en Argentina el 24 de febrero de 2026 , este smartphone se presenta como una alternativa para quienes buscan una experiencia completa: una pantalla de gran calidad para consumir contenido, un sistema fotográfico avanzado, un procesador preparado para tareas exigentes y una batería pensada para acompañar largas jornadas.

Con una construcción elegante y detalles orientados a ofrecer una experiencia superior, el Edge 70 Fusion apunta a competir dentro de la gama alta con una propuesta equilibrada entre rendimiento, innovación y durabilidad.

Uno de los principales atractivos del Motorola Edge 70 Fusion está en su panel Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, una pantalla diseñada para ofrecer una experiencia visual de primer nivel. Cuenta con resolución Super HD (1,5K), una tasa de actualización de 144 Hz y un brillo máximo de hasta 5.200 nits, cifras que permiten disfrutar imágenes más fluidas, colores intensos y una gran visibilidad incluso en ambientes con mucha luz.

Con cámara Sony de 50 MP y batería duradera, el Motorola Edge 70 Fusion apuesta fuerte al segmento premium.

El diseño de cuatro curvas y los bordes reducidos aportan una sensación más inmersiva al mirar videos, jugar o navegar. Además, la validación de color de Pantone busca garantizar una representación más precisa de los tonos y una mayor fidelidad en fotografías y contenidos multimedia.

En el apartado fotográfico, el equipo incorpora un sensor principal Sony LYTIA 710 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), una combinación pensada para obtener imágenes más nítidas y videos con mayor estabilidad. También suma una cámara ultra gran angular, una lente macro y una cámara frontal de 32 MP, con capacidad para grabar en resolución 4K.

El Edge 70 Fusion ofrece resistencia IP69, Snapdragon 7s Gen 3 y hasta 24 GB de RAM. Motorola

Un Motorola con potencia, autonomía y resistencia para todos los días

En su interior, el Motorola Edge 70 Fusion integra el procesador Snapdragon 7s Gen 3, acompañado por hasta 24 GB de RAM gracias a la tecnología Smart RAM Boost y 256 GB de almacenamiento interno.

Esta configuración permite ejecutar juegos exigentes, utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo y realizar tareas de productividad sin perder fluidez. El dispositivo también está preparado para quienes consumen mucho contenido multimedia o necesitan espacio para almacenar fotos y videos.

La autonomía es otro de sus puntos destacados. Su batería de 5.200 mAh promete hasta 39 horas de uso, mientras que la carga rápida TurboPower de 68 W permite recuperar varias horas de energía en pocos minutos.

A nivel de protección, el equipo cuenta con certificaciones IP68 e IP69 contra agua y polvo, resistencia a caídas de hasta 1,2 metros y cristal Corning Gorilla Glass 7, además de funcionar en temperaturas extremas que van desde los -20 °C hasta los 60 °C.

Motorola rebajó el Edge 70 Fusion un 28%, acercando un celular premium a un precio competitivo. Motorola

Un opción atractiva en Mercado Libre

Con todas estas características, el Motorola Edge 70 Fusion se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un celular premium sin resignar resistencia ni rendimiento. Y su propuesta se vuelve todavía más interesante por una promoción disponible actualmente en Mercado Libre.

El equipo pasó de un precio original de $1.199.999 a $855.444, lo que representa un descuento del 28%, con un ahorro cercano a $350.000. Además, puede adquirirse en seis cuotas de $192.460, una alternativa que lo ubica entre los smartphones con mejor relación entre prestaciones y precio dentro de su categoría.