Walmart remata el Motorola Edge 60 Fusion: cuesta casi la mitad que en los locales argentinos

Argentina podría ahorrar hasta un 40% en el Motorola Edge 60 Fusion gracias a una oferta de Walmart México, a pesar de los costos de envío.

Walmart México sacudió el mercado tecnológico al aplicar un fuerte descuento a uno de los teléfonos más equilibrados y codiciados de Motorola. Se trata del Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo de gama media diseñado para el día a día y el consumo multimedia que combina una pantalla de nivel superior, batería de gran autonomía, un sólido sistema de cámaras y un diseño moderno que no pasa desapercibido.

Este modelo se posiciona actualmente como una opción sumamente interesante para quienes buscan un rendimiento fluido, durabilidad y ciertos componentes premium sin tener que pagar una cifra inalcanzable.

Sin dudas, la gran fortaleza de este celular es su apartado visual. Cuenta con un panel OLED curvo de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, características que lo vuelven ideal para navegar en redes sociales, disfrutar de videojuegos casuales y leer con total comodidad. Además, incorpora un brillo máximo sumamente potente que optimiza la visibilidad bajo la luz directa del sol, y está certificado por Pantone, lo que garantiza una reproducción de colores sumamente realista.

No te pierdas el video presentación del celular En su interior, el procesador de este Motorola está orientado a ofrecer un rendimiento equilibrado: es más que suficiente para la multitarea diaria, la navegación fluida, la apertura de aplicaciones pesadas y juegos de requisitos estándar. Sin embargo, los analistas de tecnología no recomiendan exigirle títulos con gráficos de última generación durante periodos prolongados, ya que el equipo podría recalentarse y elevar el consumo energético de la batería de forma innecesaria.