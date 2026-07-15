La sorprendente oferta de Walmart en un Xiaomi premium: cuesta menos de $470.000 pesos y es furor

El Redmi Note 15 Pro+ de Xiaomi se destaca por su cámara de 200MP y batería de 6500 mAh, y ahora se encuentra a un precio revolucionario en Walmart México.

Walmart volvió a sacudir el mercado de la tecnología con una oferta que capta de inmediato la atención de los fanáticos de Xiaomi. El gran protagonista de esta rebaja es el Redmi Note 15 Pro+, un dispositivo ideal para aquellos usuarios que buscan prestaciones de nivel premium sin necesidad de realizar un gasto excesivo. En la publicación oficial de la tienda se puede apreciar una cifra que lo posiciona notablemente por debajo de los valores que se registran para este mismo equipo en otras plataformas de comercio electrónico.

Este modelo se destaca con fuerza en la gama media-alta gracias a una ficha técnica envidiable: incorpora una pantalla gigante y de gran brillo, una cámara principal de 200 megapíxeles para fotografías de alta definición, una imponente batería de 6500 mAh con soporte para carga rápida HyperCharge de 100 W y una durabilidad sobresaliente. Según los analistas tecnológicos, es uno de los smartphones que mejor logran replicar la experiencia de un gama alta a una fracción de su costo.

Su autonomía, la característica más destacada Uno de sus mayores atractivos es, sin dudas, su autonomía. Los 6500 mAh de capacidad prometen un uso holgado que supera fácilmente la jornada intensiva, mientras que su cargador de 100 W permite recuperar el total de la energía en pocos minutos. Además, la resistencia de este dispositivo es un estándar difícil de igualar en su segmento: cuenta con certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que garantiza una protección total contra el polvo, sumersiones en agua y chorros de agua a alta presión o temperatura.

El celular Xiaomi está de oferta en Walmart y te contamos qué tener en cuenta antes de comprarlo. Archivo La oferta de Walmart: cuánto cuesta y cómo importarlo En la plataforma de Walmart México, el Redmi Note 15 Pro+ se encuentra publicado a un valor de $5.499 pesos mexicanos (lo que equivale aproximadamente a $466.249 pesos argentinos al cambio). Al contrastar esta cifra con las plataformas digitales de Argentina, se evidencia una brecha enorme. En el mercado local, el mismo modelo oscila en un rango que va desde los $578.000 hasta superar los $1.140.000 pesos, dependiendo del vendedor y la financiación.