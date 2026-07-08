Walmart liquida el iPhone 15 Plus a un precio inédito que sorprende a los argentinos

El iPhone 15 Plus, un modelo codiciado por su equilibrio entre prestaciones y precio, se encuentra a un valor de 8499 pesos mexicanos en Walmart México.

Los celulares de gama alta mantienen precios elevados en Argentina, pero Walmart México sorprendió con una de las ofertas más bajas del momento. El supermercado publicó el iPhone 15 Plus a 8499 pesos mexicanos. El descuento se convierte en una oportunidad para quienes buscan dar un salto de calidad en su equipo sin gastar una fortuna.

La promoción no pasa desapercibida para los argentinos porque se trata de uno de los modelos más equilibrados de la marca. El celular cuenta con una gran pantalla, buena autonomía y un sistema de cámara que promete imágenes nítidas y claras, incluso en condiciones de poca luz.

Las características del iPhone 15 Plus El iPhone 15 Plus incorpora la Dynamic Island, que permite visualizar notificaciones, llamadas y actividades en tiempo real sin interrumpir el uso del celular. Además tiene un chip A16 Bionic, que ofrece un rendimiento fluido incluso para juegos exigentes.

El iPhone 15 Plus llegó a Walmart con un descuento. Shutterstock El apartado fotográfico destaca en el mercado. Su cámara principal de 48 MP cuenta con un teleobjetivo de 2x, lo que mejora la calidad de las imágenes y permite capturas más detalladas.

Otra característica innovadora para la marca es la incorporación del USB-C. Esto ofrece compatibilidad con otros dispositivos tecnológicos y facilita la compra de cargadores.