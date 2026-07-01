El iPhone 17 toca su precio más bajo en Walmart: la imperdible oferta por el modelo de 256 GB

Walmart presenta una oferta excepcional para el iPhone 17 de 256 GB, marcando un mínimo histórico en su valor.

El celular que bajó de precio y está generando sorpresa.

El iPhone 17 es el último celular lanzado por Apple y destaca por sus funciones premium como pantalla de 120 Hz y cámaras de 48 MP. En Walmart hemos encontrado una promoción especial por el iPhone 17 de 256 GB y de color Azul Neblina.

El iPhone 17 destaca por su pantalla premium que ofrece una fluidez espectacular y colores casi realistas. Esta se complementa con mayor resolución en cámaras. El ultra gran angular salta a 48 MP, permitiendo fotos más nítidas y versátiles.

Además cuenta con una batería optimizada, prometiendo mayor autonomía en comparación con el iPhone 16. Pero también tiene un diseño súper resistente con Ceramic Shield, haciéndolo hasta tres veces más resistente a los rayones.

Sin embargo, el iPhone 17 no es para quienes necesitan pasar archivos pesados. El celular mantiene velocidades de datos USB 2.0 por cable, lo cual es lento para transferir archivos a un ordenador. Además se queda corto para correr las funciones avanzadas de inteligencia artificial.

El celular de Apple está de oferta en Walmart México. Archivo La oferta en Walmart llama la atención porque el iPhone 17 se ofrece por $20699 pesos mexicanos y se puede pagar hasta en 15 cuotas sin interés de $1379.93 pesos mexicanos. Cabe destacar que esta es una opción exclusiva para las tarjetas emitidas en México.