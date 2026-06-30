El celular de Google que Walmart remata y es furor por sus cámaras

El celular Google Pixel 9a está de oferta en Walmart y te contamos por qué deberías aprovecharla.

Walmart tiene una oferta perfecta para quienes buscan un celular de gama media. Se trata del Google Pixel 9a con una experiencia de cámara superior, actualizaciones garantizadas por 7 años y funciones con inteligencia artificial.

Uno de los puntos más destacados por especialistas es que no resbala de las manos. Cuenta con un buen agarre y tamaño para que lo uses con una sola mano. Pero si prefieres los teléfonos con pantallas grandes, el Google Pixel 9a no es para vos.

En redes sociales, el celular está ganando popularidad por su funcionamiento y apartado fotográfico. Su procesamiento de imagen permite sacar fotografías nítidas y detalladas que compiten con otras tomadas por los mejores celulares del mercado. Los usuarios están buscando otras alternativas para dejar de comprar iPhone.

El celular de Google con funciones de IA y cámaras casi profesionales. Shutterstock La oferta de Walmart: cómo traerlo a Argentina En la página web de Walmart, el celular de Google se encuentra por $12700 pesos mexicanos y se puede pagar en hasta 18 mensualidades con interés de $1234.72 pesos mexicanos con diferentes tarjetas. Sin embargo, este beneficio es exclusivo para tarjetas emitidas en México.