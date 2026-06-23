Un increíble hallazgo en Walmart: el potente celular de 1 TB que liquidan por el Mundial 2026

El potentísimo celular Nubia Z70 Ultra con cámara profesional y batería de larga duración, ideal para el Mundial 2026, se encuentra en oferta en Walmart México.

La potencia en un celular es clave para el 2026 y el Nubia Z70 Ultra tiene una de las mejores del mercado. El celular que también tiene una cámara principal de 50 MP y una pantalla infinita sin perforaciones está de oferta en Walmart y te contamos cómo traerlo a la Argentina.

Para el Mundial 2026, el supermercado ha publicado este celular a $9999 pesos mexicanos con la posibilidad de pagarlo en 24 cuotas sin interés de $416 pesos mexicanos. Pero si querés comprarlo desde Argentina ese beneficio se pierde.

Cómo comprar desde Argentina Cabe destacar que Walmart no realiza envíos internacionales directos a Argentina, por lo que se debe usar un servicio de encomienda. El primer paso es registrarse en un courier con depósito en México para que te otorguen una dirección física local.

Para aprovechar la oferta de Walmart hay que contratar un courier. Archivo Luego hay que entrar a la página de Walmart y realizar la compra ingresando la dirección de México que te asignó el courier. Una vez que Walmart entregue el paquete, el courier se encarga de gestionar el envío y la aduana.

Las características del celular en oferta El celular Nubia Z70 Ultra es una de las compras más inteligentes en 2026 porque promete un rendimiento sólido y un gran almacenamiento, alcanzando 1 TB. Su procesador y gran capacidad logran fluidez absoluta tanto en multitarea como en juegos exigentes.