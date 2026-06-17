Cuesta la mitad por el Mundial 2026: Walmart remata el Samsung Galaxy S25 Ultra pero un detalle frena a los argentinos

El mundial 2026 activó las ofertas en Walmart y rematan el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB. El celular es una de las mejores opciones para quienes buscan un rendimiento potente, cámara profesional de 200 MP y máxima productividad con su lápiz óptico integrado.

En la página del supermercado, el celular de Samsung se encuentra publicado por $16998 pesos mexicanos, lo que significa un descuento del casi 50% ya que su precio regular es de $27024 pesos mexicanos.

Una de las razones por la que especialistas recomiendan este celular es su rendimiento extremo . A pesar de que fue lanzado al mercado hace un tiempo, incluye procesador Snapdragon 8 Elite, que maneja juegos pesados y multitarea sin esfuerzo.

Además, tiene un apartado fotográfico muy destacado en el mercado. Su sistema trasero cuádruple de hasta 200 MP captura fotos increíbles de día o de noche y ofrece un zoom avanzado.

También incorpora funciones avanzadas de IA, algo muy utilizado por los usuarios de hoy. El celular permite traducir llamadas en tiempo real, resumir textos y editar fotos de manera inteligente.

Recomendaciones para aprovechar la oferta de Walmart de forma segura

Para comprar de forma segura en Walmart México desde Argentina, debes tener en cuenta que el supermercado no realiza envíos internacionales directos al país, por lo que debe contratarse un intermediario o casillero internacional que reciba el paquete en México y lo reenvie a tu domicilio en Argentina.

El primer paso es registrarse en una empresa de envíos como DHL Latam, Aerobox o similares que operen con direcciones en México o Miami, según los tramos que cubren. Al registrarse, la empresa te proporcionará una dirección postal en México y un número de casillero único a tu nombre, el cual debes introducir al comprar en Walmart.

Recuerda que la compra se realiza con tarjetas de crédito o débito argentinas habilitadas para consumos internacionales. Si la plataforma rechaza el pago directo por seguridad transfronteriza, PayPal suele ser la alternativa más viable y segura para usuarios extranjeros.

No te pierdas el video de presentación del celular