El insólito tatuaje de un hincha inglés por el Mundial 2026 y un final inesperado: "Era broma"

La historia de un simpatizante de Inglaterra se volvió viral después de una apuesta que quedó marcada para siempre en su piel.

La confianza de un hincha inglés en la selección de su país quedó inmortalizada en pleno Mundial 2026, aunque el desenlace del torneo lo obligó a modificar su apuesta. Convencido de que Inglaterra sería campeona, decidió tatuarse en una pierna la Copa del Mundo junto con una inscripción que celebraba un título que nunca llegó.

La historia fue difundida por la BBC y tiene como protagonista a Sean Carrington, un vecino de Wigan, en el noroeste de Inglaterra. El fanático invirtió 550 libras en un tatuaje con la imagen del trofeo y la frase: "Inglaterra, ganadora de la copa del mundo 2026".

Sin embargo, el desenlace del torneo fue diferente al que imaginaba. España terminó consagrándose campeona del mundo, mientras que el seleccionado inglés debió conformarse con el tercer puesto tras derrotar a Francia en el partido por ese lugar.

El inesperado cambio que hizo tras el Mundial Después del Mundial, Carrington volvió al estudio de tatuajes para darle un nuevo significado a la inscripción. El artista añadió debajo de la frase original, con una tipografía diferente, las palabras: "¡Era broma!", una modificación que evitó eliminar por completo el diseño.

El tatuaje fue modificado después de que España conquistara el Mundial 2026. BBC El tatuador decidió realizar ese agregado sin cobrarle, por lo que el hincha se ahorró las 100 libras que hubiese costado la modificación.