Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la Selección argentina ya planifica sus primeros amistosos: cuándo y dónde se jugarían

La Selección argentina estuvo cerca, pero no pudo coronar el Mundial 2026 con el bicampeonato. Tras la final perdida contra España, la mayor parte del plantel viajó al país para recibir el cariño de la gente, algunos jugadores ya se reincorporaron a sus clubes y otros están de vacaciones antes de volver a la actividad oficial.

Mientras el mundo de fútbol de selecciones está en incertidumbre tras el escándalo del FIFA Forward Enterprise, y ante la incógnita de cómo serán las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, en AFA ya comienzan a diagramar los próximos compromisos de la Scaloneta para lo que queda de este 2026.

La Selección argentina jugaría tres amistosos entre septiembre y octubre ¿Dirá presente Messi en los amistosos? @leomessi Según adelantó el periodista Martín Arévalo este lunes por la mañana en ESPN, la Albiceleste jugaría tres amistosos entre las fechas FIFA de septiembre y octubre. Dos de ellos serían en China y el restante en Buenos Aires, con la idea de que el equipo se reencuentre con la gente después del subcampeonato del mundo.

Este sería recién un primer esbozo y todavía no hay rivales definidos ni tentativos. La intención es que en el encuentro que se dispute en el país esté presente la mayor parte del plantel que disputó el Mundial. La mayor expectativa pasa por Lionel Messi, cuya continuidad en la Selección es una incógnita. Si bien ya manifestó que no estará en la próxima Copa del Mundo, hay esperanzas de que pueda disputar algunos encuentros más con los colores nacionales.