Un jugador de la Selección argentina confesó que su madre dudó de las teorías sobre la final del Mundial: "¿Vos también?"

El futbolista reveló que incluso su madre llegó a creer en las versiones conspirativas que circularon tras la derrota con España y contó cuál fue su reacción.

Las teorías conspirativas que aparecieron tras la final del Mundial 2026 no solo inundaron las redes sociales, por lo que también llegaron a la intimidad de los jugadores de la Selección argentina. En ese contexto, Facundo Medina confesó que hasta su propia madre puso en duda lo que había pasado en la derrota frente a España.

La revelación de Facundo Medina: la charla con su madre, que puso en duda la final perdida de Argentina En una charla distendida con Grego Rossello para Telefe y Ferné con Grego, el defensor recordó que tuvo que salir a desmentir esas versiones incluso dentro de su familia. "Le dije: 'Dale, ¿vos también te vas a prender con esto? Dejate de joder'", contó entre risas al recordar la conversación.

Lejos de alimentar cualquier sospecha, Medina fue contundente al explicar cómo vivió la caída en la final. "Queremos ganar como todos. Estaría feliz. Nos tocó perder y hay que aceptarlo", aseguró, descartando cualquier posibilidad de que el resultado estuviera condicionado por factores externos.

Facundo Medina confesó que su madre puso en duda el desarrollo de la final entre Argentina y España. Video: Telefe En medio de la entrevista también hubo espacio para la emoción. Al hablar de su historia personal, el futbolista del Olympique de Marsella recordó el enorme sacrificio que hizo su madre durante su infancia en Caraza. "Mi vieja querida... Me emociono porque había días en los que no comía por darme a mí", relató, conmovido.