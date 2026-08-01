Tras el reclamo de Coudet, River anunció a su séptimo refuerzo: paga US$ 11.000.000 por el 80% del pase
En medio de la crisis deportiva, River presentó oficialmente a una joya del fútbol argentino por la que desembolsó una fortuna. De quién se trata.
En la conferencia posterior a la derrota ante Gimnasia, la cuarta consecutiva de River en torneos AFA, Eduardo Coudet le volvió a marcar la cancha a la dirigencia y pidió por "tres o cuatro" refuerzos más para completar su plantel en este momento de extrema urgencia. 48 después de esa declaración, el Millonario cerró a su séptima cara nueva.
En la mañana del viernes, Tobías Andrada se presentó en la Clínica Rossi para hacerse la revisión médica, la cual superó con éxito, y por la tarde-noche apareció en el Monumental: la joya de Vélez firmó su contrato hasta fines de 2030 y fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club de Núñez.
River le dio la bienvenida a Tobías Andrada: cuánto pagó por él y sus números en Vélez
Tras una larga negociación, el volante de 19 años, que irrumpió este año en Primera, llega a River a cambio de US$ 11.000.000 brutos por el 80% de su pase. "El monto neto de la operación es de US$ 8.000.000", reveló el club de Liniers este sábado a través de un comunicado oficial.
Con apenas 36 partidos con la camiseta del Fortín, Andrada se convirtió en un pilar fundamental del equipo de Guillermo Barros Schelotto, quien ahora se lamenta por la partida de una de sus figuras. En ese lapso el futbolista marcó tres goles y brindó una asistencia, que fue justamente a Manuel Lanzini en la primera fecha del Clausura (victoria 1-0 ante Instituto en Liniers).
Su desembarco satisface una de las necesidades clave del River de Coudet, que carece de juego interno y explosividad en tres cuartos de cancha. Sin embargo, el Chacho todavía espera, de mínima, dos incorporaciones más, al menos eso expresó hace unos días atrás en La Plata. ¿Le cumplirán?