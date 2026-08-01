San Lorenzo incorporó a un jugador al que River le había puesto una cláusula multimillonaria y luego dejó libre

Sobre el cierre del mercado, San Lorenzo fichó a un futbolista que viene de rescindir su contrato con River pese a haberlo firmado en enero de este año.

El jugador que no iba a ser tenido en cuenta en River y firmó con San Lorenzo.

A horas del cierre del mercado de pases, San Lorenzo sumó una apuesta de futuro que no pasó desapercibida. Se trata de Ignacio Zaballa, volante ofensivo de la Reserva de River.

La noticia es llamativa porque, en enero de este año, el Millonario le había firmado su primer contrato como profesional con la impactante cláusula de US$ 100.000.000 que ya se volvió costumbre. Sin embargo, apenas unos meses después el juvenil decidió rescindir el vínculo que lo ligaba al club hasta diciembre de 2028.

El motivo es claro y tiene que ver estrictamente con lo futbolístico. Al enterarse que no iba a ser tenido en cuenta, el enganche categoría 2006 buscó nuevos horizontes y no dudó en cambiar a Núñez por Boedo. No obstante, su salida tuvo una particularidad.

Ignacio Zaballa se suma a San Lorenzo.



Es enganche, categoría 2006 y con pasado en Selección Juvenil. Llega sin cargo desde River, el Club adquirió el 70% del pase y ya firmó hasta diciembre de 2029.



¡A romperla, Nacho! pic.twitter.com/gGl6rlDKNe — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 31, 2026 Cómo se gestó la llegada del juvenil Zaballa a San Lorenzo River aceptó liberar al futbolista, aunque conservó el 30% de sus derechos económicos pensando en una futura transferencia. Así, Zaballa quedó con el pase en su poder y pudo convertirse en nuevo jugador del Ciclón sin costo de incorporación.

Su arribo a San Lorenzo también responde a una necesidad puntual del equipo de Pipo Gorosito. La grave lesión del Perrito Barrios, quien sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dejó un hueco que el cuerpo técnico buscaba cubrir de manera urgente.