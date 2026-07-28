La honestidad de Gorosito tras el triunfo de San Lorenzo ante Gimnasia: "Ganamos con más empuje que fútbol"

Néstor Gorosito reconoció las falencias del juego de San Lorenzo pese a la alegría por volver a dirigir en el Nuevo Gasómetro y los 3 puntos obtenidos.

San Lorenzo no la tuvo sencilla, pero pudo vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este martes como local por la fecha 2 del Torneo Clausura. Es la primera victoria bajo las órdenes de Néstor Gorosito tras caer en sus primeras dos presentaciones por 16avos de la Copa Argentina y el debut en la Liga.

El Ciclón fue de menos a más en el partido: en el primer tiempo la pasó mal, y en el segundo fue mejorando y obtuvo más chances para poder quedarse con los 3 puntos gracias al gol tardío de Ramiro Auzmendi al minuto 86. Así lo entendió Pipo, que pese a la alegría por los 3 puntos obtenidos, se mostró preocupado por el juego del equipo.

El análisis de Pipo Gorosito tras el sufrido triunfo de San Lorenzo TyC Sports "Nosotros tenemos muchas urgencias y todavía falta, tenemos que tratar de sacar un buen resultado con Central Córdoba primero para después pensar en Huracán. Esto es paso a paso. Hoy jugamos menos que frente a Lanús. Tuvimos un primer tiempo confuso sin dinámica y corriendo mucho para recuperar con poco volumen de juego. En la segunda parte más con empuje que con fútbol logramos el resultado que fue merecido, pero por poca diferencia", reconoció en conferencia de prensa.

"Fue muy emocionante volver al club, es algo lindo porque esperé mucho para volver", apuntó respecto de su regreso oficial al Nuevo Gasómetro. Aunque insistió con su análisis: "En el primer tiempo el equipo estuvo muy trabado y sin movimiento, lento en la posesión porque corremos mucho. Hay varios jugadores arriba de los 10 o 12 kilómetros, que es muchísimo, pero se juega con la pelota, no con el GPS".