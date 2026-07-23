Pipo Gorosito quiere a un volante de Boca para darle juego a su San Lorenzo

El entrenador del Ciclón puso sus ojos en un futbolista de Boca para darle mayor creación de juego a un equipo que tendrá un segundo semestre difícil.

Mientras Boca transita sus primeros compromisos oficiales del semestre y continúa moviéndose en el mercado de pases, la dirigencia también intenta resolver uno de los temas que arrastra desde hace tiempo: la salida de varios futbolistas que quedaron completamente marginados del plantel. Entre ellos aparece Juan Ramírez, quien podría tener una inesperada oportunidad para relanzar su carrera.

El mediocampista no entra en los planes de Rodolfo Arruabarrena y su situación viene de larga data. Hace más de dos años que no suma minutos oficiales con la camiseta azul y oro y, tras regresar de su préstamo en Lanús a fines de 2025, tampoco logró meterse nuevamente en la consideración del cuerpo técnico.

En ese contexto, San Lorenzo apareció como un destino tan inesperado como posible. Según trascendió en las últimas horas, Pipo Gorosito considera que Ramírez puede aportarle soluciones a su equipo y ya le habría comunicado a la dirigencia azulgrana su deseo de incorporarlo para este segundo semestre.

Por pedido de Gorosito, San Lorenzo va a la carga por Juan Ramírez San Lorenzo prepara una oferta para fichar a Juan Ramírez. Archivo En Boedo preparan los primeros contactos con Boca para explorar las condiciones de la operación. Como al volante solo le restan poco más de cinco meses de contrato, el Xeneize no pondría demasiadas trabas para negociar su salida, especialmente teniendo en cuenta que además ocupa uno de los salarios más altos entre los jugadores que no forman parte del proyecto deportivo.