La condición inesperada que Tigre le puso a Boca para destrabar la llegada de David Romero

Boca acelera para incorporar al joven delantero que pidió Arruabarrena, pero desde Victoria pusieron una condición clave para avanzar en la negociación.

Boca continúa moviéndose en el mercado de pases y, después del triunfo ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: sumar un centrodelantero. En ese contexto, David Romero aparece como uno de los principales apuntados y las negociaciones con Tigre avanzan a buen ritmo.

Según pudo saber BOLAVIP, las conversaciones entre ambas instituciones son positivas, aunque en las últimas horas surgió una condición que podría resultar determinante para cerrar la operación. Desde Victoria no solo pretenden una compensación económica, sino que también quieren asegurarse la continuidad de un futbolista que ya tienen en sus filas.

@catigreoficial Tigre pide a Saralegui para destrabar la llegada de David Romero a Boca Se trata de Jabes Saralegui. El mediocampista surgido de las inferiores de Boca está a préstamo en Tigre hasta diciembre y el Matador pretende incluirlo como parte de la negociación para liberar a Romero. "No va a ser mano a mano, pero está en la negociación", aseguraron desde el entorno de las conversaciones.

El interés de Tigre por retener a Saralegui podría facilitar el acuerdo, ya que el volante viene sumando minutos y dejó una buena imagen desde su llegada. De esta manera, Boca analiza distintas alternativas para satisfacer el pedido del conjunto de Victoria sin resignar demasiado patrimonio.