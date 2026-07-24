Video: la particular reacción de Riquelme en el palco con Sebastián Villa tras su vuelta a Boca entre silbidos y aplausos

Tras el final del partido, Juan Román Riquelme tuvo una particular reacción con el futbolista colombiano que aún se encontraba en el campo de juego.

La victoria de Boca por 1-0 sobre O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana dejó una imagen que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales. Mientras el plantel celebraba en el campo de juego de la Bombonera, las cámaras captaron un gesto de Juan Román Riquelme que sorprendió a todos: el presidente xeneize llamó por teléfono a Sebastián Villa apenas terminó el partido.

El colombiano, que regresó al club después de tres años y disputó los 90 minutos en su vuelta oficial en donde también recibió tibios silbidos al ser anunciado en la formación por altoparlantes y tibios aplausos al ser reemplazado por Zenón sobre el final del partido, atendió la llamada todavía dentro del campo de juego. Del otro lado estaba Riquelme, desde uno de los palcos del estadio, en una conversación que no pasó inadvertida por el fuerte simbolismo que tiene después de una salida marcada por conflictos judiciales y deportivos.

Video: Riquelme llamó por teléfono a Villa, desde el palco, tras el triunfo X @Ataquefutbolero No se trata de una costumbre nueva para el máximo dirigente de Boca. Ya lo había hecho en agosto de 2023 con Exequiel Zeballos, cuando el Changuito volvió de una grave lesión y marcó un gol ante Platense. También repitió el gesto con Edinson Cavani en 2025, luego de que el uruguayo rompiera una extensa sequía goleadora como local frente a Banfield.

La escena también guarda relación con las palabras que Riquelme había dedicado días atrás al delantero colombiano, al explicar por qué decidió abrirle nuevamente las puertas del club: "Creemos que Villa cumple todas las funciones que tiene que tener un delantero para jugar en nuestro club. En la vida todos merecemos una oportunidad, y ojalá que la pueda disfrutar mucho", había expresado el presidente.