El palazo de Riquelme a la Conmebol por los arbitrajes y la cruda sentencia sobre la eliminación de Boca ante Huracán

Riquelme repasó el primer semestre de Boca: dejó un fuerte mensaje sobre los arbitrajes y no les quitó responsabilidad a los jugadores por la caída con Huracán.

Riquelme recordó las polémicas con Cruzeiro, pero también fue autocrítico por la eliminación ante Huracán.

Juan Román Riquelme volvió a referirse a uno de los golpes más duros que sufrió Boca en la temporada y apuntó contra los arbitrajes que, según su mirada, terminaron perjudicando al equipo en la serie de Copa Libertadores frente a Cruzeiro. El presidente xeneize recordó dos jugadas puntuales y aseguró que todavía generan dudas en el club.

"Con todo respeto a los árbitros, han pasado dos cosas claras. A Bareiro lo expulsaron por una mancha contra Cruzeiro en Belo Horizonte. En cancha de Boca la pelota dio en la mano del jugador de Cruzeiro y fue gol, y no fue gol cuando dio en la mano del jugador de Boca (NdR: a Milton Delgado, en el gol anulado a Merentiel que era el 2-1). Cuando es la misma jugada, es raro. Y fue con el mismo equipo en Brasil y Buenos Aires", manifestó en diálogo con TyC Sports.

La fuerte acusación de Riquelme contra los árbitros en la Libertadores Riquelme apunto contra los arbitrajes en la Libertadores. TyC Sports Riquelme consideró que esas decisiones pudieron cambiar el rumbo del Xeneize en la temporada. "Si no era así, por ahí Boca hubiera clasificado y por ahí Cruzeiro estaría hoy en la Sudamericana. Nos olvidamos de eso, después el árbitro vuelve a dirigir, no pasa nada. No los suspenden casi nunca. Eso no lo podemos olvidar", disparó el máximo dirigente, al recordar la eliminación internacional.

Sin embargo, también hizo una fuerte autocrítica al analizar la caída ante Huracán en el Torneo Apertura. "El día de Huracán no merecíamos ganar. Regalamos tres goles en un mano a mano. Erramos un montón, pegamos en el palo. Nos levantamos mal", reconoció, dejando en claro que el equipo tuvo una actuación muy por debajo de lo esperado.