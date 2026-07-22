Un ex Independiente Rivadavia es el nuevo refuerzo de Huracán Las Heras

Huracán Las Heras anunció la incorporación de Santiago Úbeda, el mediocampista ex Independiente Rivadavia llega para aportar experiencia y jerarquía al plantel.

Huracán Las Heras continúa reforzando su plantel de cara a los próximos desafíos y anunció la llegada del ex Independiente Rivadavia, Santiago Ubeda, un jugador de jerarquía que se suma como nueva alternativa para el Globito. El volante llega al elenco lasherino, por el cupo de incorporación, ante la lesión de Pedro Dacrema, en la Liga Mendocina de fútbol.

Huracán Las Heras anunció la incorporación del ex Independiente Rivadavia, Santiago Úbeda El Globo incorporó al futbolista buscando fortalecer distintas variantes dentro de la estructura del entrenador, en una etapa donde cada incorporación apunta a elevar la competencia interna y darle más herramientas al cuerpo técnico comandado por Pablo Jofre.

La llegada de Úbeda se produce en la previa de un partido importante frente a FADEP, donde Huracán buscará seguir creciendo y consolidando su funcionamiento en la competencia. El ex Lepra podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Con una importante trayectoria en el fútbol argentino e internacional, Santiago Úbeda se suma al Globo para aportar experiencia, personalidad y juego en la mitad de la cancha. Formado en Independiente Rivadavia, vistió además las camisetas de Sol de América (Paraguay) Deportivo Morón, Aldosivi, Kalamata FC (Grecia) Chaco For Ever y Almagro.