Hockey sobre patines: Casa de Italia campeón argentino infantil y Mendoza copó el podio en Vélez

Casa de Italia se consagró campeón argentino infantil de hockey sobre patines en Vélez. Mendoza copó el podio con Murialdo y Banco Mendoza.

El hockey sobre patines mendocino volvió a ser protagonista a nivel nacional. En el Campeonato Argentino Infantil disputado en Vélez Sarsfield, Casa de Italia se consagró campeón tras una campaña brillante, mientras que los equipos de la Asociación Mendocina de Patín (AMP) dominaron el podio.

Casa de Italia se consagró campeón argentino de hockey sobre patines El conjunto dirigido por Marcio Sisti tuvo un recorrido impecable desde la fase de grupos. Casa de Italia comenzó el torneo con una contundente goleada por 6 a 0 ante Harrods, luego venció 2 a 0 a Banco Hispano y cerró la primera etapa con otro triunfo categórico: 5 a 0 frente a Aberastain, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto de su zona.

En la instancia eliminatoria, el equipo mendocino mantuvo su solidez. En octavos de final derrotó 3 a 1 a SEC y en semifinales volvió a mostrar todo su poder ofensivo al golear 7 a 1 a Unión de San Juan para meterse en la gran definición.

La final fue frente a otro representante mendocino: Murialdo. En un partido cerrado y emocionante, Casa de Italia se impuso 1 a 0 con gol de Pedro Salvoni para levantar la copa argentina y coronar una actuación inolvidable.

El dominio mendocino fue total, ya que Murialdo finalizó como subcampeón y Banco Mendoza completó el podio luego de vencer a Unión de San Juan, dejando los tres primeros lugares en manos de clubes pertenecientes a la AMP.