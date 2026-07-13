IMPSA B sufrió hasta el final, pero volvió a gritar campeón del hockey sobre patines femenino

Las Metaleras vencieron 4-3 a Giol B en un partidazo que se definió en el suplementario con un gol de Florencia Rioja.

No fue una final más. Fue una de esas definiciones que tienen de todo: cambios de resultado, penales errados, emociones hasta el último segundo y un gol en el suplementario que terminó inclinando la balanza. IMPSA B derrotó 4 a 3 a Giol B y se consagró campeón del Torneo Apertura femenino de hockey sobre patines, revalidando el dominio que viene ejerciendo en la disciplina.

Hockey sobre patines: IMPSA B sufrió hasta el final pero volvió a gritar campeón El encuentro fue tan parejo como intenso. Giol B golpeó primero con un tanto de Martina Puche, pero las Metaleras reaccionaron rápidamente y encontraron la igualdad por intermedio de la palmirense Bianca Rivero.

Las municipales volvieron a ponerse arriba con un gol de Malvina Ponzina, aunque otra vez apareció IMPSA B para igualar el marcador antes del descanso gracias a una ex Giol, Yanina Defeliche, dejando el partido 2 a 2 al finalizar la primera etapa.

Impsa es el actual campeón argentino. Prensa AMP En el complemento la historia mantuvo el mismo ritmo. Agustina Díaz otra ex Giol adelantó a las dirigidas por Gustavo Giunta y parecía encaminar el título, pero Victoria Jofré respondió para Giol B y estableció el 3 a 3, llevando la definición al tiempo suplementario.

En el alargue apareció la jugadora indicada. María Florencia Rioja que marcó el 4 a 3 definitivo y desató el festejo de IMPSA B, que volvió a demostrar por qué es el equipo de referencia del hockey sobre patines femenino mendocino.