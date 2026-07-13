IMPSA B sufrió hasta el final, pero volvió a gritar campeón del hockey sobre patines femenino
Las Metaleras vencieron 4-3 a Giol B en un partidazo que se definió en el suplementario con un gol de Florencia Rioja.
No fue una final más. Fue una de esas definiciones que tienen de todo: cambios de resultado, penales errados, emociones hasta el último segundo y un gol en el suplementario que terminó inclinando la balanza. IMPSA B derrotó 4 a 3 a Giol B y se consagró campeón del Torneo Apertura femenino de hockey sobre patines, revalidando el dominio que viene ejerciendo en la disciplina.
Hockey sobre patines: IMPSA B sufrió hasta el final pero volvió a gritar campeón
El encuentro fue tan parejo como intenso. Giol B golpeó primero con un tanto de Martina Puche, pero las Metaleras reaccionaron rápidamente y encontraron la igualdad por intermedio de la palmirense Bianca Rivero.
Las municipales volvieron a ponerse arriba con un gol de Malvina Ponzina, aunque otra vez apareció IMPSA B para igualar el marcador antes del descanso gracias a una ex Giol, Yanina Defeliche, dejando el partido 2 a 2 al finalizar la primera etapa.
En el complemento la historia mantuvo el mismo ritmo. Agustina Díaz otra ex Giol adelantó a las dirigidas por Gustavo Giunta y parecía encaminar el título, pero Victoria Jofré respondió para Giol B y estableció el 3 a 3, llevando la definición al tiempo suplementario.
En el alargue apareció la jugadora indicada. María Florencia Rioja que marcó el 4 a 3 definitivo y desató el festejo de IMPSA B, que volvió a demostrar por qué es el equipo de referencia del hockey sobre patines femenino mendocino.
La final también tuvo momentos de máxima tensión. En el tiempo reglamentario Iara Fiorentini desperdició un penal para Giol B, mientras que ya en el suplementario Yanina Defeliche no pudo convertir un tiro directo para IMPSA B. A pesar de esas oportunidades desperdiciadas, las Metaleras encontraron el gol decisivo cuando más lo necesitaban.
Con este nuevo título, IMPSA B reafirma una hegemonía que se sostiene desde hace varias temporadas, manteniéndose como el gran referente del hockey sobre patines femenino Senior de Mendoza.