Medios ingleses alertan por el operativo para Argentina-Inglaterra: "Será el partido más intenso del Mundial 2026"

La prensa británica puso el foco en el refuerzo de la seguridad para la semifinal en Atlanta. Habrá más agentes, controles especiales y separación entre las hinchadas.

La previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra, que se disputará el próximo miércoles, generó una gran repercusión en los medios británicos, que centraron su atención en el amplio operativo de seguridad previsto para la semifinal del Mundial. El partido tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con capacidad para 75.000 espectadores.

Según la cobertura británica, los responsables de seguridad consideran que se trata del cruce que los organizadores esperaban evitar por la rivalidad histórica entre ambos países y la pasión de sus seguidores. Donde advierten que “este probablemente será el partido más intenso del Mundial hasta el momento”.

En 1986 hubo enfrentamientos entre los famosos hooligans e hinchas argentinos en el Estadio Azteca. Atlanta bajo alerta por el partido entre Argentina e Inglaterra La policía de Atlanta se encuentra en alerta máxima y ya desplegó personal y recursos adicionales en los alrededores del estadio, las zonas de entretenimiento y otros puntos de gran circulación. También se reforzarán los controles para ingresar al recinto y las medidas de seguridad en los aeropuertos cercanos.

El operativo incluirá un mayor número de efectivos, agentes encubiertos dentro y fuera del estadio y personal encargado de vigilar los movimientos de los aficionados desde distintos sectores. La intención es que las medidas adicionales no alteren la experiencia del público, aunque los controles podrían generar demoras.

Las ubicaciones, otro de los problemas Otro de los puntos que preocupa a los medios ingleses es la distribución de los espectadores. Las entradas comercializadas por las federaciones fueron asignadas en sectores específicos, pero los boletos vendidos directamente por la FIFA permiten que simpatizantes de ambos equipos puedan quedar sentados uno al lado del otro.