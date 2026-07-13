Se triplicará la seguridad para el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra y los hinchas ingresarán por separado

Así se desprende de la reunión que se desarrolló este lunes entre autoridades norteamericanas, argentinas, inglesas y de la FIFA. El Gobierno sugirió reforzar la seguridad en zonas estratégicas.

Tras una reciente cumbre desarrollada este lunes, se dispuso que se triplicará el operativo de seguridad por el partido de semifinales entre la Selección Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Tal como adelantó MDZ, se concretó una reunión de coordinación entre representantes del Ministerio de Seguridad Nacional con autoridades el FBI, la Policía del Estado de Georgia, la Policía de Miami y los enlaces de la Policía del Reino Unido.

“Se va a triplicar el operativo en comparación de un partido común del Mundial”, afirmó una fuente oficial que interviene en el dispositivo para este encuentro.

A su vez, se decidió que las principales concentraciones de hinchas de Argentina e Inglaterra ingresen por separado al estadio. “Los argentinos ingresarán por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3”, aclararon.

El pedido del Gobierno argentino y la advertencia a los hinchas El Gobierno argentino pidió las autoridades estadounidenses que refuerce la seguridad en determinadas zonas donde se temen incidentes en la previa, con principal énfasis en espacios de concentración donde los argentinos se autoconvoquen en redes sociales.