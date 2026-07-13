Javier Milei brindó una "clase" a legisladores, dos fueron con la camiseta de la Selección y lanzaron "El que no salta es un inglés"

El presidente explicó durante dos horas su proyecto para reformar la carta orgánica del Banco Central, aunque sin precisiones sobre cuándo y cómo lo presentará en el Congreso. "El que no salta es un inglés", lanzó una senadora a la salida.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y avanzar en los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), previo a su envío al Congreso. Sin embargo, no precisó cuándo y cómo se elevará el expediente.

Durante el encuentro, el mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, "lleva 91 años de estafa a los argentinos". Asimismo, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Fiebre mundialista en la reunión Dos de los legisladores llegaron con la camiseta de la Selección Argentina, en el marco de la fiebre mundialista por la semifinal ante Inglaterra. Se trata de Facunda Vedia y el mendocino, Luis Petri.

Al término del encuentro, la diputada Juliana Santillán se refirió a la expectativa del choque ante el país europeo y no ocultó las tensiones geopolíticas. "Está la cuestión de Maradona, del gol a los ingleses. El que no salta es un inglés y está instalado. Eso es lo que va a pasar el miércoles y no lo podemos negar, y es válido también. Ojalá que lleguemos a la final y que suceda lo que sucedió hace cuatro años, que es que nos encontramos todos en el Obelisco y fue una fiesta hermosa", respondió la marplatense, ante la consulta de Radio Mitre.

Javier Milei con diputados y senadores en Balcarce 50 Por su parte, la senadora Nadia Márquez manifestó: "Todos los días nos da cátedra el presidente. La docencia es poder explicar las cosas que son complejas en palabras sencillas. La carta orgánica tiene que ver justamente con cómo se desarrolla el banco. Y eso es lo que entender. Lo primero realmente, que tenga independencia, porque, si no, los gobiernos de turno vienen y te dicen, emitan, emitan moneda, y ahí va la inflación".