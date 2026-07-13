Un amigo de Javier Milei confirmó que vio a la Selección argentina con Martín Insaurralde y lanzó una fuerte advertencia

El empresario libertario Juan Nápoli confirmó que aparece él en el video donde se lo ve a Martín Insaurralde celebrando el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Se trata de las imágenes que se viralizaron en redes que muestran al exintendente K de Lomas de Zamora con un grupo de personas mirando en un edificio el partido de la "Albiceleste". En esa filmación se lo ve al exministro de Axel Kicilllof fumando un habano y despreocupado de la causa que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

En ese video aparece el Napoli , quien es un referente del sector financiero y fue candidato a senador por La Libertad Avanza . Se trata de un amigo del presidente Javier Milei .

El banquero ratificó la autenticidad de la grabación y cuestionó la publicación de ese video: "El derecho a la intimidad es un derecho fundamental que protege la vida de las personas. Consiste en que nadie puede intervenir, divulgar o acceder a aspectos personales, familiares o privados sin el consentimiento del titular"

"Ejemplo: si una persona publica fotografías privadas de otra en redes sociales sin su autorización, puede estar vulnerado su derecho a la intimidad ", planteó Napoli, quien agregó que "en Argentina el derecho a la intimidad está protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional".

Las imágenes fueron registradas en el departamento que el empresario de la construcción Rodrigo Fernández Prieto —expareja de la modelo Floppy Tesouro— posee en Puerto Madero.

Quién es Juan Nápoli, el amigo de Javier Milei que vio el partido con Martín Insaurralde

El banquero Juan Nápoli

Nápoli fue uno de los primeros integrantes del denominado “círculo rojo” en respaldar a Milei durante la campaña presidencial de 2023. Sin embargo, luego de no lograr una banca como senador nacional, terminó alejándose de La Libertad Avanza.

El empresario es uno de los principales referentes del sistema financiero argentino y presidente del Banco de Valores (VALO), una entidad especializada en mercado de capitales, fideicomisos y servicios financieros para empresas. Además, preside Valores Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos y ocupa cargos en distintas instituciones del sector, entre ellas la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina (UCA) y posee una maestría en Administración de Activos Financieros.

Su acercamiento a Milei comenzó antes de la campaña presidencial de 2023, cuando el entonces diputado nacional comenzó a fortalecer vínculos con empresarios y referentes del mercado financiero.

En junio de 2023 dio el salto formal a la política al aceptar la propuesta de Milei para encabezar la lista de candidatos a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Aunque no logró acceder a una banca tras las elecciones generales, continuó siendo uno de los empresarios más cercanos al Presidente y un frecuente defensor del rumbo económico del Gobierno.

Durante la campaña presidencial también fue uno de los encargados de acercar al entonces candidato libertario a referentes del sector financiero y organizó reuniones con empresarios en distintos foros económicos, como el Coloquio de IDEA. Tras la llegada de Milei a la Casa Rosada, mantuvo una presencia activa en eventos oficiales y en encuentros con inversores, además de expresar públicamente su respaldo a las políticas impulsadas por el Ministerio de Economía y el Banco Central.

En mayo de 2026 volvió a quedar en el centro de la escena cuando Milei participó como principal orador de un evento organizado por el Banco de Valores en el MALBA. La actividad reforzó la cercanía política y empresarial entre ambos, aunque también coincidió con la difusión de que Napoli era investigado judicialmente por presuntas maniobras vinculadas al mercado cambiario a través de otra de sus empresas, una causa en la que él rechazó haber cometido irregularidades y negó las acusaciones.

Actualmente se lo ve en la mayoría de los eventos donde asiste el presidente y se mantiene como uno de los referentes del sector privado que respalda el presente del Gobierno, con una fuerte amistad con el mandatario.