El sugestivo video de campaña de Luis Petri con un guiño a la reelección de Milei

El diputado nacional libertario realizó una publicación en sus redes sociales con un claro mensaje electoral de cara al año que viene.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, publicó en las últimas horas un sugestivo video en sus redes sociales con tintes de spot de campaña electoral. En las imágenes hay un claro guiño a favor de la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Petri posteó un videos en sus redes sociales en las que aparece preparando un mate con la inscripción “Milei 2027 Presidente” y las siglas "VLLC" en referencia a la famosa frase del mandatario nacional: Viva la libertad, carajo”.

El video está acompañado por la canción Arrancarmelo, del artista Wos y el legislador sumó a la publicación una frase de ese tema que expresa lo siguiente “No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”.

Instagram Luis Petri De esta manera, el diputado mendocino se anticipó al lanzamiento de la campaña por la reelección del presidente en Mendoza de cara al 2027.

Petri es una de las principales figuras de La Libertad Avanza en Mendoza tras su salto a las filas libertarias el año pasado, cuando encabezó la lista de candidatos al Congreso del oficialismo en Mendoza.