La simbólica visita de Cristina Pérez y Luis Petri en Mendoza que pone fin a los rumores de crisis

La pareja eligió la histórica Basílica de San Francisco para reaparecer públicamente junto al hijo del legislador: los detalles.

La periodista y el exministro de Defensa optaron por responder a las especulaciones mediáticas con una visita cargada de simbolismo. Durante el fin de semana, Cristina Pérez y Luis Petri regresaron a Mendoza para compartir una salida familiar junto a Julián, el hijo del dirigente, demostrando la solidez del matrimonio.

El lugar elegido para mostrarse públicamente fue la histórica Basílica de San Francisco, un recinto de conocida importancia cultural y religiosa. A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la visita, acompañadas por un mensaje que pone en valor el peso histórico del recinto.

Las postales en redes de la pareja Luis Petri, Cristina Pérez y Julián. IG @luispetriok En la publicación, detallaron que en ese templo se venera a la Virgen del Carmen de Cuyo, Patrona del Ejército de los Andes, y destacaron que allí mismo descansan los restos de Merceditas, la hija del General San Martín.

La visita de la pareja en Mendoza. IG @luispetriok Las postales familiares desde tierras cuyanas terminan de diluir las fuertes versiones que circularon durante los últimos meses sobre una presunta separación. Ante la insistencia de los rumores, la periodista ya había tomado la palabra para negar tajantemente cualquier conflicto. Lo hizo durante los últimos premios Martín Fierro y repasó la cronología de la relación, recordando que llevan casi cinco años juntos y tres de casados, y definió al matrimonio como la mejor elección de sus vidas.