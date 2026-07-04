El partido político que ve "con buenos ojos" a Petri como candidato a Gobernador

El escenario político mendocino comenzó a mostrar nuevos movimientos de cara a las próximas elecciones y uno de los vínculos que empezó a visibilizarse es el acercamiento entre dirigentes del Partido Demócrata y el diputado nacional Luis Petri, quien quiere ser candidato a Gobernador.

La relación política no es nueva, pero en los últimos meses tomó mayor fuerza a partir del trabajo legislativo compartido en el Congreso nacional junto a la diputada nacional Mercedes Llano, principal referente del PD en Mendoza. Ambos integran el mismo bloque, son parte del oficialismo nacional y mantienen coincidencias en temas vinculados a la economía, la seguridad, la reducción del gasto público y las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Por eso, hace unos días, Llano dijo públicamente que era el aspirante que más le gustaba para apoyar el año que viene. Según fuentes partidarias, también hay coincidencias con otros demócratas de peso, aunque no hay ninguna definición orgánica ya que resta tiempo para tomar esa decisión.

Aún no está claro si Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido al que pertenece Petri, irán juntos a las elecciones del año que viene como ocurrió con las legislativas del año pasado. Todo se definirá a fin de año. Aunque oficialmente se dice que sí, hay momentos que el camino aparece sinuoso. Por eso, es difícil para todo el arco político que orbita alrededor de Javier Milei tomar una decisión con mucha anticipación.

Dentro del Partido Demócrata comenzaron a mirar con atención el crecimiento político de Petri, especialmente por el nivel de instalación pública que mantiene en Mendoza y por su capacidad para sostener diálogo con distintos sectores del electorado provincial. En ese contexto, algunos dirigentes ya lo mencionan como una figura con potencial para competir por la Gobernación.

Petri es bien visto por el Partido Demócrata para competir por la Gobernación. Alf Ponce Mercado / MDZ

Aunque todavía no existen definiciones formales ni un armado electoral confirmado, en el PD reconocen que el nombre del diputado nacional aparece cada vez con más frecuencia en las conversaciones políticas. La posibilidad de construir un espacio alrededor de él aparece como posible, teniendo en cuenta también que en los comicios del 2025 el PD quedó relegado.

El vínculo entre Petri y Mercedes Llano también se fortaleció en distintas discusiones parlamentarias donde coincidieron en el respaldo a proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Esa sintonía política abrió la puerta a una relación más cercana entre el diputado y referentes demócratas que buscan ganar protagonismo dentro del escenario provincial.

Luis Petri, fuera o dentro de la PASO

Otra de cuestiones a dilucidar es si Luis Petri competirá dentro de una PASO- primaria abierta simultánea y obligatoria- en la alianza Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Y si existirán o no las PASO, una eliminación que el Gobierno provincial podría apoyar a nivel nacional pero continuar en Mendoza.

En el entorno del PD aseguran que Petri reúne características que hoy valoran distintos sectores políticos: alto nivel de conocimiento, experiencia legislativa y una imagen asociada a los temas de seguridad y orden público. Además, consideran que podría atraer tanto a votantes tradicionales del radicalismo como a sectores independientes y liberales que acompañan la gestión nacional.

Por eso, si no va por el pacto de Milei con Cornejo, podría ser candidato del PD. Si va, también se podría buscar la forma. Señales hay. Pero en política, como en el fútbol, nada está dicho.