Alerta en Miami: Argentina-Cabo Verde podría cambiar de horario por tormentas

La Selección argentina llega a un nuevo cruce decisivo del Mundial 2026 con una preocupación ajena al juego. Antes del duelo ante Cabo Verde, previsto para este viernes a las 19, el clima en Miami abrió un interrogante sobre el horario de inicio del partido en el Hard Rock Stadium.

El equipo de Lionel Scaloni debe enfrentar al seleccionado africano por los 16avos de final, en una instancia donde ya no hay margen de error. Sin embargo, en las horas previas empezó a ganar peso un dato externo: el pronóstico anticipa la posibilidad de tormentas eléctricas en la zona del estadio, una situación que podría obligar a demorar el pitazo inicial.

La alerta no está vinculada a la lluvia en sí, sino a la presencia de descargas eléctricas cerca del campo de juego. Según el informe citado en la previa, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Ese escenario obliga a la organización a seguir minuto a minuto la evolución del tiempo.

En este tipo de situaciones, la prioridad pasa por la seguridad de los futbolistas, los cuerpos técnicos, los árbitros, el personal de trabajo y el público. Si se detectan rayos en las inmediaciones del estadio, el partido no puede comenzar hasta que las condiciones vuelvan a ser consideradas seguras. Por eso, aunque el horario oficial se mantiene, el margen de incertidumbre sigue abierto.

El punto central es el protocolo que rige para los eventos deportivos cuando hay actividad eléctrica. De acuerdo con la explicación difundida en la previa, el juego debe permanecer detenido o demorado hasta que no se registren tormentas durante al menos media hora en un radio aproximado de 13 kilómetros alrededor del estadio.

Esa regla puede modificar la programación incluso pocos minutos antes del comienzo. Si las descargas aparecen cerca del horario previsto, el árbitro y la organización deberán esperar. En cambio, si el frente pierde intensidad o se desplaza antes del inicio, el partido podrá disputarse con normalidad. Por ahora, no hay postergación confirmada.

Según el pronóstico meteorológico para la hora del comienzo del partido de la Selección Argentina, hay un 60% de probabilidades de tormentas.

Argentina busca avanzar ante la revelación africana

Más allá del clima, el encuentro tiene peso propio. Argentina llega como favorita y con el objetivo de meterse entre los 16 mejores del torneo. Scaloni analiza una formación con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en la mitad; y Lionel Messi acompañado por Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del Mundial. El equipo dirigido por Bubista atraviesa una participación histórica y buscará dar el golpe frente al vigente campeón del mundo. Su probable once incluye a Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes y Sidny Cabral; Kevin Lenini y Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo y Garry Rodrigues; y Livramento.

El partido está programado para las 19 de Argentina, con arbitraje del canadiense Drew Fischer y transmisión por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports. La pelota, por ahora, tiene horario. Pero en Miami también juega el cielo.

La Selección argentina recibió la visita de Calamaro en Miami