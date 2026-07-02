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Los alimentos económicos que debes comer durante la ola de frío

Si sufres por el frío en tus articulaciones, añade estos alimentos a tu dieta. Reducen la rigidez rápido.

Julián Martínez

La mayor parte del país se encuentra bajo alerta por frío extremo.

La mayor parte del país se encuentra bajo alerta por frío extremo.

El descenso de la temperatura provocan rigidez y dolor en tus manos y rodillas. Cambiar los alimentos que pones en tu plato es la forma más rápida de combatir este impacto climático desde adentro.

Los alimentos contra el frío extremo

El salmón y las sardinas encabezan la lista de compras obligatorias gracias a su alta concentración de ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes actúan contra la inflamación en tus cartílagos desgastados. Consumir estos pescados dos veces por semana ayuda a recuperar la flexibilidad perdida por las heladas.

Las sardinas pueden ser preparadas a la parrilla o en muchas otras presentaciones diferentes
Las sardinas pueden ser preparadas a la parrilla o en muchas otras presentaciones diferentes

Los cítricos de temporada como las naranjas y mandarinas aportan la dosis exacta de vitamina C necesaria en este momento. Este nutriente es el combustible principal que utiliza el cuerpo para sintetizar colágeno nuevo y reparar tejidos dañados. Además, su consumo diario reduce la sensibilidad al dolor en condiciones de humedad alta.

Estos creps de espinacas son ideales Foto: Shutterstock

Estos creps de espinacas son ideales Foto: Shutterstock

Las espinacas y el brócoli contienen altas cantidades de antioxidantes que frenan el estrés celular causado por el invierno. Estas verduras de hoja verde aportan calcio y magnesio, dos minerales clave para mantener la densidad de tus huesos. Cocinarlas al vapor conserva intactas sus propiedades protectoras para el día a día.

La cúrcuma y el jengibre son especias con un potente efecto analgésico natural que puedes añadir a tus infusiones calientes.

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