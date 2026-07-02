Los alimentos económicos que debes comer durante la ola de frío

Si sufres por el frío en tus articulaciones, añade estos alimentos a tu dieta. Reducen la rigidez rápido.

El descenso de la temperatura provocan rigidez y dolor en tus manos y rodillas. Cambiar los alimentos que pones en tu plato es la forma más rápida de combatir este impacto climático desde adentro.

Los alimentos contra el frío extremo El salmón y las sardinas encabezan la lista de compras obligatorias gracias a su alta concentración de ácidos grasos omega-3. Estos nutrientes actúan contra la inflamación en tus cartílagos desgastados. Consumir estos pescados dos veces por semana ayuda a recuperar la flexibilidad perdida por las heladas.

Las sardinas pueden ser preparadas a la parrilla o en muchas otras presentaciones diferentes Getty Images Los cítricos de temporada como las naranjas y mandarinas aportan la dosis exacta de vitamina C necesaria en este momento. Este nutriente es el combustible principal que utiliza el cuerpo para sintetizar colágeno nuevo y reparar tejidos dañados. Además, su consumo diario reduce la sensibilidad al dolor en condiciones de humedad alta.

Estos creps de espinacas son ideales Foto: Shutterstock Las espinacas y el brócoli contienen altas cantidades de antioxidantes que frenan el estrés celular causado por el invierno. Estas verduras de hoja verde aportan calcio y magnesio, dos minerales clave para mantener la densidad de tus huesos. Cocinarlas al vapor conserva intactas sus propiedades protectoras para el día a día.