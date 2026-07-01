El destino secreto en Brasil que los argentinos eligen este invierno para escapar del frío

Lejos de las masas: la playa de Brasil ideal para vivir la noche y refugiarse del invierno. Un refugio playero.

Cruzar la frontera en busca de un refugio playero es la obsesión principal de miles de viajeros este mes. Lejos de los circuitos tradicionales saturados de turismo masivo, una joya costera en Brasil es ideal para los argentinos.

Un paraíso en Brasil Ilha do Mel, en el estado de Paraná, se consolidó como el refugio predilecto para quienes escapan de las bajas temperaturas. Sus extensas playas de arena blanca conviven con la total ausencia de vehículos, creando un entorno pacífico durante el día.

El verdadero magnetismo para el público argentino despierta cuando el sol se oculta en las villas de Nova Brasília y Encantadas. Las noches isleñas vibran al ritmo del forró en vivo, el reggae y la música acústica en paradores iluminados por antorchas.

Los bares locales ofrecen una gastronomía marina fresca y cócteles tropicales que transforman las caminatas nocturnas en una experiencia social única. Las guitarreadas espontáneas en la playa unen a viajeros de distintas provincias en un ambiente sumamente cercano y festivo.