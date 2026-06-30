Los 5 alimentos que tu cerebro necesita para frenar el cortisol y el estrés

Si te sientes abrumado todo el tiempo, probablemente te falten estos alimentos. Regulan tu estado de ánimo.

Lo que consumes altera directamente la producción de hormonas como el cortisol, encargada de activar la señal de alerta en el organismo. La neurociencia actual confirma que ciertos alimentos tienen la capacidad de modular tu cerebro ante situaciones de estrés.

El menú para calmar la mente y recuperar el equilibrio interno El chocolate negro con más del 60% de cacao destaca como un alimento poderoso por su alta concentración de flavonoides. Estos antioxidantes específicos estimulan el flujo sanguíneo en áreas clave del cerebro, mejorando la respuesta cognitiva ante situaciones de alta presión.

Por su parte, los pescados grasos como el salmón y las sardinas aportan dosis masivas de ácidos grasos omega-3 esenciales. Este tipo de lípido estructural reduce la inflamación celular y disminuye la irritabilidad de manera drástica.

Los frutos secos, en especial las nueces y almendras, proporcionan el magnesio necesario para relajar la musculatura y el sistema cardiovascular. Consumir un puñado diario ayuda a regular el ritmo cardíaco y previene los picos nocturnos de ansiedad que interrumpen el descanso.