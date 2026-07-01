No hace frío: la isla paradisíaca de Brasil que en julio ofrece aguas transparentes y días de sol

El refugio perfecto para los amantes de la naturaleza que buscan precios bajos y tranquilidad. Te contamos lo que tenés que saber para visitar Ilha Grande.

Ilha Grande se posiciona como uno de los destinos perfectos para quienes buscan un viaje enfocado en la aventura, la naturaleza y la tranquilidad. En julio, la playa de Brasil presenta características únicas y los precios bajan considerablemente.

En invierno hay menos lluvias y los días son más soleados. La escasez de precipitaciones hace que el agua alcance sus picos máximos de visibilidad y transparencia. Además, las temperaturas máximas rondan los 24°C y hay menos humedad ambiental. Esto hace que caminar por la selva sea una experiencia agradable y fresca, a diferencia del sofocante calor del verano.

Al ser temporada baja, vas a encontrar un ambiente sumamente pacífico, playas casi vacías y precios de alojamiento más accesibles que en verano.

Ilha Grande es uno de los destinos más "calurosos" para julio. Archivo Qué hacer en la isla El destino se divide en actividades para recorrer a pie o navegar. El clásico de la isla es caminar hacia la Praia de Lopes Mendes de su sendero con un tiempo estimado de 3 horas. También recomiendan realizar excursiones en lancha para conocer los puntos más icónicos del norte.

Recomendaciones y precauciones Aunque es uno de los destinos más calurosos en julio, el agua del mar está fría. Se puede nadar o hacer snorquel, pero se siente un impacto fresco al meterse. Además se recomienda llevarse un abrigo porque las noches refrescan y las temperaturas bajan hasta los 17°C o 19°C.