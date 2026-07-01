Netflix estrena el final de una de sus comedias más aclamadas: amor, humor y moda en Nueva York

La tercera y última temporada de 'La supervivencia de una chica con curvas' llega a Netflix, protagonizada por Michelle Buteau.

La serie de Netflix más admirada por la crítica llega a su fin.

Netflix le da la bienvenida a la tercera y última temporada de La supervivencia de una chica con curvas, una serie de comedia y drama, creada y protagonizada por la comediante Michelle Buteau.

La historia sigue a Mavis Beaumont, una estilista de moda de talla grande que vive en la ciudad de Nueva York. Tras sufrir una ruptura amorosa, la protagonista debe reconstruir su vida de cero y afronta su soltería bajo sus propios términos mientras supera fracasos laborales y busca el éxito en el mundo de la moda, manteniendo siempre la bandera de la diversión y la inclusión.

Por qué ver la serie A diferencia de otras producciones de Netflix, la serie tiene una protagonista de talla grande que desborda confianza. La crítica la celebra porque menciona diferentes culturas, el orgullo trans y la diversidad LGBTQ+ de una forma orgánica y alegre.

La última temporada tiene 17 episodios. Archivo Pero también equilibra el humor neoyorquino con situaciones profundamente humanas sobre el fracaso y el éxito. Además, la serie presenta el frenético ritmo urbano como el escenario ideal para citas románticas, algo que puede enamorar a los espectadores más románticos.